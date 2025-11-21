Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enem 2025: prazo para solicitar reaplicação de prova termina hoje

Têm direito os afetados por problemas logísticos ou doenças

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/11/2025 às 11h58
Enem 2025: prazo para solicitar reaplicação de prova termina hoje
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O prazo para solicitar a reaplicação de prova de um ou dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 12h desta sexta-feira (21).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avisa que haverá apenas uma reaplicação do Enem.

Como solicitar

O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o acesso pela plataforma Gov.br, com o CAPF e senha cadastrados.

Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento, com a data que contemple o dia perdido de aplicação do Enem 2025.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Situações

O edital de abertura do Enem prevê que o participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas no primeiro ou no segundo dia de aplicação das provas poderá solicitar a reaplicação do exame.

O direito à reaplicação é assegurado também a quem foi afetado por desastres naturais. É o caso dos inscritos confirmados, moradores de Rio Bonito do Iguaçu (PR), impactados por um tornado em 7 de novembro de 2025, um dos mais intensos já registrados no estado do Paraná.

O participante só poderá fazer as provas referentes ao dia em que ficou inviabilizado de realizar na agenda regular do exame.

Doenças infecciosas

De acordo com o edital do Enem 2025, o participante infectado por uma das doenças a seguir deverá solicitar reaplicação: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) ou covid-19.

Problemas logísticos

Para reaplicação, são considerados problemas logísticos que prejudicaram o solicitante fatores como: desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural ou outro erro de execução de procedimento de aplicação.

Análise

Cada caso será analisado individualmente pela equipe do Inep. Somente a aprovação do documento comprobatório garante a participação na reaplicação do Exame.

Para os casos em que o pedido for aceito (deferido), as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

O inscrito fará a prova somente no dia em que sua participação foi inviabilizada no Enem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025

Prova tem demais questões validadas, garante ministro da Educação

 Foto: Divulgação
Educação Há 2 dias

Enem 2025: divulgados gabaritos e cadernos de provas do 2º dia

Divulgação foi antecipada diante de suspeita de vazamento de questões

 -
Educação Há 2 dias

Governo Leite realiza pagamento de mais de 73 mil bolsas do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado repassou, nesta quarta-feira (19/11), o pagamento das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola (TJE) para alunos das escolas est...

 Foto: Divulgação SEDUC/RS
SEDUC/RS Há 2 dias

SEDUC/RS Abre Inscrições para Contratação Emergencial de Professores

As vagas são destinadas a Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) e componentes curriculares.
Educação Há 3 dias

Anulação de 3 questões do Enem ocorre por “precaução”, diz ministro

Possível vazamento vai ser investigado pela Polícia Federal

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
3.94 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 16 minutos

Black Friday de Verdade 2025 traz monitoramento de preços nessa última semana
Tecnologia Há 1 hora

Imóveis populares passam a ter automação residencial
Geral Há 1 hora

Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado
Obras Há 1 hora

Investimentos do governo Leite revitalizam edificações históricas do Rio Grande do Sul
Saúde Há 2 horas

Tratamento personalizado promove emagrecimento seguro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,54%
Euro
R$ 6,21 +1,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,158,13 -2,15%
Ibovespa
154,655,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias