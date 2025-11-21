Portões da Feira Negócios Daqui já estão abertos

Os portões da 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial foram abertos às 10h desta sexta-feira (21), em Tenente Portela, marcando o início da movimentação no espaço que reúne expositores, gastronomia e atrações culturais. A estrutura, montada na Avenida Santa Rosa, já recebe visitantes para conhecer os estandes e aproveitar as primeiras atividades do dia.

Apesar da liberação dos pavilhões pela manhã, a abertura oficial do evento acontece somente às 17h de hoje, com solenidade que contará com autoridades, organizadores e representantes das entidades parceiras. A expectativa é de grande público para prestigiar o início oficial de uma das maiores feiras do município.

A programação segue ao longo do dia com Encontro da Melhor Idade às 14h e shows à noite, destacando a diversidade do evento, que segue até domingo com entrada gratuita.



Segue a promoção





Confira abaixo os shows que acontecerão na Feira Negócios Daqui











