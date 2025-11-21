Ponte do Rio Turvo já está liberada para o tráfego

A Ponte do Rio Turvo, na ERS-518, entre Campo Novo e Braga, já está trafegável, mesmo com a obra ainda na fase final. Na quarta-feira (19), uma equipe do DAER avançou na conclusão do aterro, dedicando o dia à pintura da pista, instalação da sinalização e colocação dos “olhos de gato”, que aumentam a visibilidade noturna. A previsão é de que, ainda nesta semana, sejam instalados os guard-rails em toda a extensão do aterro, reforçando a segurança dos usuários.

O prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos (Pedrinho), tem acompanhado o projeto desde 2021, quando os dois municípios destinaram recursos para sua elaboração. Em visita ao local, ele confirmou que, embora a obra não esteja completamente finalizada, o tráfego já ocorre normalmente.

A passagem sobre o aterro, inclusive, vem sendo utilizada há alguns dias. Nos últimos 15 dias, com o avanço da safra e o início do plantio, produtores e motoristas removeram blocos de concreto que interditavam a via, permitindo o deslocamento seguro de veículos e máquinas agrícolas — e evitando o uso da antiga e precária ponte.







