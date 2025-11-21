Sexta, 21 de Novembro de 2025
Governo Leite avança pavimentação asfáltica entre Carazinho e Chapada e incentiva desenvolvimento local

Com investimento de R$ 44,2 milhões, o governo do Estado segue avançando a pavimentação asfáltica da ERS-330, entre os municípios de Carazinho e Ch...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/11/2025 às 09h08
Governo Leite avança pavimentação asfáltica entre Carazinho e Chapada e incentiva desenvolvimento local
O governo Leite já concluiu 13,5 do total de 24 quilômetros previstos no traçado viário da ERS-330 -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Com investimento de R$ 44,2 milhões, o governo do Estado segue avançando a pavimentação asfáltica da ERS-330, entre os municípios de Carazinho e Chapada. As equipes técnicas já concluíram 13,5 do total de 24 quilômetros previstos no traçado viário.

A obra, executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), passará pelos distritos de São Bento e Tesouras, reforçando a importância das ligações regionais para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Os serviços devem ser concluídos em 2026.

Há mais de 50 anos na propriedade adquirida pelo pai na década de 1970, no distrito de Molha Pelego, em Carazinho, o agricultor Henrique van Riel contou que a esperança de ver a estrada asfaltada diminuía com o passar do tempo. “Esse asfalto vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa região. Vai ajudar a evitar o encarecimento do frete, porque, quando tínhamos apenas a estrada de pedra, os valores das entregas aumentavam. Para nós que moramos aqui, o asfaltamento veio num momento em que muitos já não acreditavam mais que veriam isso acontecer, que ainda teríamos tempo de ver esse sonho realizado”, ressaltou.

Obra deve ser concluída em 2026 e reduzirá o tempo de deslocamento, fortalecendo a economia do Noroeste do Estado -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Obra deve ser concluída em 2026 e reduzirá o tempo de deslocamento, fortalecendo a economia do Noroeste do Estado -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Antes da pavimentação, o percurso entre os municípios por estrada de chão era percorrido em aproximadamente uma hora. Após a conclusão das obras, a estimativa é que o trajeto seja facilitado e reduzido para 40 minutos. A região Norte do Rio Grande do Sul tem governo do Estado.

Para o agricultor Luiz Carlos Rockenbach, morador de Chapada, o asfaltamento da estrada representa uma oportunidade de impulsionar toda a região e fortalecer o desenvolvimento local. Segundo ele, a precariedade atual traz impactos diretos ao trabalho no campo. “Já enfrentamos muitos problemas por causa da estrada ruim: danos aos pneus dos veículos, muita poeira por todos os lados. Assim, o desenvolvimento não acontece. Ele só vem quando temos uma estrada de qualidade, um bom acesso, capaz de atrair diferentes empresas que possam contribuir para melhorar a região. O asfalto fará com que as cidades do entorno progridam, principalmente porque nossa economia é baseada na agricultura, e tudo isso será impulsionado com um transporte mais fácil, que ajuda a reduzir custos para o produtor”, afirmou.

A região, reconhecida pela produção agropecuária, será beneficiada pelo escoamento da produção. “A pavimentação é um incentivo para a economia dos municípios. Com mais desenvolvimento, melhor ainda será a qualidade de vida das comunidades”, pontua o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Pavimentação beneficiará distritos, garantirá mais segurança viária e ampliará o escoamento da produção agropecuária -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Pavimentação beneficiará distritos, garantirá mais segurança viária e ampliará o escoamento da produção agropecuária -Foto: Mauro Nascimento/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, acrescenta que a ligação regional irá garantir a segurança para a trafegabilidade dos usuários da rodovia. “Estamos atuando com rigor técnico e dentro dos padrões de qualidade, entregando mais uma opção para os deslocamentos entre Carazinho e Chapada”, destaca o dirigente.

No noroeste gaúcho tem governo do Estado atuando. Antes, os recursos aplicados em ligações regionais eram bem menores. Agora, o governo estadual avança na meta de ampliar essas obras, uma iniciativa que está destinando mais de R$ 900 milhões em investimentos para diferentes regiões do Rio Grande do Sul, conectando comunidades e fortalecendo a economia.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

(Foto: Rafael Piasecki)
Evento Local Há 36 minutos

Portões da Feira Negócios Daqui já estão abertos

A 4ª edição Feira Negócios Daqui, Multissetorial foram abertos às 10h desta sexta-feira (21), em Tenente Portela e a abertura oficial será as 17:00 horas

 (Foto: Observador Regional)
Obras Rodoviárias Há 42 minutos

Ponte do Rio Turvo já está liberada para o tráfego

Travessia volta a garantir mobilidade entre Campo Novo e Braga

 Gabriel Souza lembrou que desenvolvimento não é só obra, mas dignidade, liberdade real e oportunidade para cada família -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 16 horas

Vice-governador Gabriel Souza participa da XI Feimate, anuncia novos investimentos e vistoria obras em Novo Barreiro

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Novo Barreiro nesta quinta-feira (20/11), onde participou da abertura da XI Feimate – Feira da Erva-Mate,...

 O objetivo das Centrais é executar medidas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade -Foto: João Pedro Rodrigues/Arquivo Ascom SSPS
Sistema prisional Há 21 horas

Centrais de Alternativas Penais fortalecem política de responsabilização sem exclusão no sistema penal gaúcho

O Departamento de Tratamento Penal (DTP) da Polícia Penal do Rio Grande do Sul registrou, apenas no primeiro semestre de 2025, 6.550 atendimentos p...

 (Foto: Adobe Stock)
Bolsa Família Há 24 horas

Pagamentos do Bolsa Família serão adiados devido ao feriado da Consciência Negra

Depósitos do programa não serão realizados no feriado da Consciência Negra e seguem no próximo dia útil.

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
