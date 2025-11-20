Quinta, 20 de Novembro de 2025
Sicredi

Vice-governador Gabriel Souza participa da XI Feimate, anuncia novos investimentos e vistoria obras em Novo Barreiro

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Novo Barreiro nesta quinta-feira (20/11), onde participou da abertura da XI Feimate – Feira da Erva-Mate,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/11/2025 às 19h01
Vice-governador Gabriel Souza participa da XI Feimate, anuncia novos investimentos e vistoria obras em Novo Barreiro
Gabriel Souza lembrou que desenvolvimento não é só obra, mas dignidade, liberdade real e oportunidade para cada família -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Novo Barreiro nesta quinta-feira (20/11), onde participou da abertura da XI Feimate – Feira da Erva-Mate, entregou uma nova viatura para a Brigada Militar e vistoriou obras de habitação e infraestrutura no município. A agenda reforçou o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento da região da Zona da Produção e valorizou a cadeia da erva-mate, que reúne 16 indústrias e mais de 20 marcas locais.

Durante o evento, Gabriel assinou o protocolo de intenções entre o Badesul e o município para financiamento de R$ 3 milhões pelo programa Avançar Mais Cidades – Cadip. Os recursos serão destinados à renovação de maquinário e à ampliação da iluminação pública. O vice-governador também confirmou a liberação de R$ 1 milhão adicionais, via Badesul, para o distrito industrial, onde as ervateiras poderão expandir suas operações e dobrar o número de empregos, hoje em cerca de 200 diretos. O vice-presidente do Badesul, Flávio Luiz Lammel, participou do ato.

Ao lado de lideranças regionais, Gabriel destacou o impacto direto desses investimentos na vida da população. “Desenvolvimento não é só obra: é dignidade, liberdade real e oportunidade para cada família. Quando o Estado investe em infraestrutura, crédito e serviços, ele está construindo as condições para que as pessoas vivam melhor e tenham mais autonomia”, afirmou.

Vice-governador participou da abertura da XI Feimate – Feira da Erva-Mate e cumprimentou os feirantes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador participou da abertura da XI Feimate – Feira da Erva-Mate e cumprimentou os feirantes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em seguida, reforçou o momento positivo do Estado. “O Rio Grande está crescendo, está gerando emprego e retomando sua confiança. Ainda há muito a fazer, mas seguimos trabalhando com propósito: melhorar a vida das pessoas e construir um futuro melhor para cada gaúcho e gaúcha”, destacou Gabriel.

Segurança pública reforçada

Após a abertura da feira, o vice-governador fez a entrega oficial de uma nova Toyota Hilux semiblindada para a Brigada Militar, parte do pacote de 361 viaturas distribuídas nesta semana pelo governador Eduardo Leite. Somente em viaturas e equipamentos, o governo do Estado já soma cerca de R$ 140 milhões só em 2025. Gabriel lembrou que a segurança pública vive seu melhor momento histórico no Estado. “Estamos vivendo o período mais seguro da história do Rio Grande do Sul. Em 2024, batemos recordes de queda da criminalidade e saímos de nono para terceiro Estado mais seguro do Brasil e vamos seguir trabalhando para chegar ao primeiro lugar”, destacou. Ele citou o reforço de efetivo, a modernização da frota e a qualificação de equipamentos como resultados diretos da recuperação fiscal do Estado.

Habitação e infraestrutura

Junto com o secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, o vice-governador também vistoriou as obras das 20 moradias do programa A Casa é Sua – Município Resiliência, no Loteamento Cidade Nova, que já ultrapassou 50% de execução. O investimento total é de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 1,6 milhão do governo do Estado e R$ 700 mil de contrapartida municipal. A prefeita Márcia Rodrigues destacou o impacto social e econômico das obras, realizadas com mão de obra e materiais produzidos no próprio município.

Gabriel também visitou as obras das 20 moradias do programa A Casa é Sua – Município Resiliência, no Loteamento Cidade Nova -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel também visitou as obras das 20 moradias do programa A Casa é Sua – Município Resiliência, no Loteamento Cidade Nova -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Gabriel reforçou que a política habitacional voltou a ser prioridade após anos sem capacidade de investimento. “Colocar as contas em dia nos permitiu retomar aquilo que o Estado havia deixado de fazer, como entregar moradias para famílias que precisam de dignidade e um lugar para chamar de seu”, afirmou o vice-governador.

O secretário Carlos Gomes ressaltou a atuação das equipes da secretaria no acompanhamento das obras. "Nossa equipe técnica acompanha sistematicamente todas as obras em andamento oferecendo apoio aos municípios que precisam para que cada casa tenha a qualidade que essas famílias merecem", frisou.

A comitiva, que contou com a presença ainda do secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Fernando Classmann, conferiu ainda o andamento das obras do Programa Pavimenta, que garantirá acesso pavimentado ao loteamento, assegurando mobilidade e infraestrutura adequada para as futuras famílias da região. O governo do Estado investirá mais de R$ 1 milhão na qualificação do trajeto e das estruturas de drenagem urbana.

Texto: Juliane Pimentel/Ascom GVG
Edição: Secom

