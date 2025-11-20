Pagamentos do Bolsa Família serão adiados devido ao feriado da Consciência Negra

Nesta quinta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que altera a rotina de diversos serviços, incluindo os pagamentos do Programa Bolsa Família.

Por se tratar de um feriado, os depósitos aos beneficiários não serão realizados nesta data e serão remanejados para os próximos dias úteis, seguindo o calendário oficial do programa. A medida visa organizar o pagamento e garantir que todas as famílias recebam os valores de forma segura e ordenada.

Os beneficiários devem ficar atentos ao calendário oficial e aos canais de comunicação do governo para confirmar datas e valores. Apesar da pausa nos feriados, os depósitos voltam a ocorrer normalmente nos dias subsequentes, sem prejudicar ninguém.

O acompanhamento dos benefícios também pode ser feito por aplicativos oficiais e nas unidades de atendimento social, garantindo acesso a informações sobre saldo e pagamentos.





