Sicredi

Tenente Portela Finaliza Preparativos para a 4ª Feira Negócios Daqui

Com mais de 130 expositores, feira promete fortalecer a economia e valorizar a produção local.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
20/11/2025 às 10h55 Atualizada em 20/11/2025 às 10h58
Tenente Portela Finaliza Preparativos para a 4ª Feira Negócios Daqui
(Foto: Rafael Piasecki)

Nesta quinta-feira feriado dia da Consciência Negra,  empresários, colaboradores e a comissão organizadora trabalham intensamente no último dia de montagem e preparação para a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial. 

O evento, que promete movimentar a economia e a cultura regional, será realizado de 21 a 23 de novembro.

Os estandes e estruturas estão sendo finalizados para receber a população em três grandes áreas de exposição: o Clube Comercial, o Ginásio da Escola Ayrton Senna e também ao longo da Avenida Santa Rosa. 

A grandiosidade do evento se traduz na participação de cerca de 130 expositores locais, representando os mais diversos segmentos: agronegócio, agroindústrias, agricultura familiar, artesanato, comércio, indústria e a cultura indígena.

A programação da feira, que se estende de sexta a domingo, oferece uma rica mistura de oportunidades de negócios e atrações culturais e artísticas:

Sexta-feira, 21/11:

 10h: Abertura dos Pavilhões.
 13h30: Baile da Melhor Idade com Escolha do Rei e Rainha, animado pela Banda Eventos.
 17h: Solenidade de Abertura Oficial da Feira.
 21h: Show com Dille Viola & Mathias.
  23h30: Show com Júnior & Cézar.
Sábado, 22/11: Cultura e Lançamentos
 * 14h: Festival de Danças Daqui.
 * 16h: Lançamento do Livro “O Cavalo da Vovó” (Salete Meireles).
 17h: Desfile de Moda das Lojas da Feira.
 22h: Show com Roger & Gustavo.
E logo após Show Baile com Banda Aesa.
Domingo, 23/11: Encerramento com Diversão
  14h: 2º Cão Curso (APPATA).
 16h: Show com o Grupo Tô Di Boa.
 * 18h: Fechamento dos Pavilhões e encerramento da 4ª edição.

A expectativa da comissão organizadora é alta. A Feira Negócios Daqui consolida-se como um espaço vital para o desenvolvimento econômico de Tenente Portela, promovendo a integração comunitária e valorizando tudo o que é produzido localmente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
