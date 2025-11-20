Tenente Portela Finaliza Preparativos para a 4ª Feira Negócios Daqui

Nesta quinta-feira feriado dia da Consciência Negra, empresários, colaboradores e a comissão organizadora trabalham intensamente no último dia de montagem e preparação para a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial.
O evento, que promete movimentar a economia e a cultura regional, será realizado de 21 a 23 de novembro.
Os estandes e estruturas estão sendo finalizados para receber a população em três grandes áreas de exposição: o Clube Comercial, o Ginásio da Escola Ayrton Senna e também ao longo da Avenida Santa Rosa.
A grandiosidade do evento se traduz na participação de cerca de 130 expositores locais, representando os mais diversos segmentos: agronegócio, agroindústrias, agricultura familiar, artesanato, comércio, indústria e a cultura indígena.
A programação da feira, que se estende de sexta a domingo, oferece uma rica mistura de oportunidades de negócios e atrações culturais e artísticas:
Sexta-feira, 21/11:
10h: Abertura dos Pavilhões.
13h30: Baile da Melhor Idade com Escolha do Rei e Rainha, animado pela Banda Eventos.
17h: Solenidade de Abertura Oficial da Feira.
21h: Show com Dille Viola & Mathias.
23h30: Show com Júnior & Cézar.
Sábado, 22/11: Cultura e Lançamentos
* 14h: Festival de Danças Daqui.
* 16h: Lançamento do Livro “O Cavalo da Vovó” (Salete Meireles).
17h: Desfile de Moda das Lojas da Feira.
22h: Show com Roger & Gustavo.
E logo após Show Baile com Banda Aesa.
Domingo, 23/11: Encerramento com Diversão
14h: 2º Cão Curso (APPATA).
16h: Show com o Grupo Tô Di Boa.
* 18h: Fechamento dos Pavilhões e encerramento da 4ª edição.
A expectativa da comissão organizadora é alta. A Feira Negócios Daqui consolida-se como um espaço vital para o desenvolvimento econômico de Tenente Portela, promovendo a integração comunitária e valorizando tudo o que é produzido localmente.