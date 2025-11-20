Tenente Portela Finaliza Preparativos para a 4ª Feira Negócios Daqui

Nesta quinta-feira feriado dia da Consciência Negra, empresários, colaboradores e a comissão organizadora trabalham intensamente no último dia de montagem e preparação para a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial.

O evento, que promete movimentar a economia e a cultura regional, será realizado de 21 a 23 de novembro.

Os estandes e estruturas estão sendo finalizados para receber a população em três grandes áreas de exposição: o Clube Comercial, o Ginásio da Escola Ayrton Senna e também ao longo da Avenida Santa Rosa.

A grandiosidade do evento se traduz na participação de cerca de 130 expositores locais, representando os mais diversos segmentos: agronegócio, agroindústrias, agricultura familiar, artesanato, comércio, indústria e a cultura indígena.

A programação da feira, que se estende de sexta a domingo, oferece uma rica mistura de oportunidades de negócios e atrações culturais e artísticas:

Sexta-feira, 21/11:

10h: Abertura dos Pavilhões.

13h30: Baile da Melhor Idade com Escolha do Rei e Rainha, animado pela Banda Eventos.

17h: Solenidade de Abertura Oficial da Feira.

21h: Show com Dille Viola & Mathias.

23h30: Show com Júnior & Cézar.

Sábado, 22/11: Cultura e Lançamentos

* 14h: Festival de Danças Daqui.

* 16h: Lançamento do Livro “O Cavalo da Vovó” (Salete Meireles).

17h: Desfile de Moda das Lojas da Feira.

22h: Show com Roger & Gustavo.

E logo após Show Baile com Banda Aesa.

Domingo, 23/11: Encerramento com Diversão

14h: 2º Cão Curso (APPATA).

16h: Show com o Grupo Tô Di Boa.

* 18h: Fechamento dos Pavilhões e encerramento da 4ª edição.



A expectativa da comissão organizadora é alta. A Feira Negócios Daqui consolida-se como um espaço vital para o desenvolvimento econômico de Tenente Portela, promovendo a integração comunitária e valorizando tudo o que é produzido localmente.



