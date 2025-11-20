Governo do Estado oficializa o ingresso de 57 novos servidores para a Polícia Penal

A Polícia Penal recebeu, na tarde desta quarta-feira (19/11), o reforço de 57 novos servidores penitenciários. A formatura de 52 agentes penitenciários (APs) e de cinco agentes penitenciários administrativos (APAs) ocorreu no salão de eventos da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa). A cerimônia contemplou a 33ª turma do Curso de Formação Profissional de APs, em sua 4ª edição complementar, e a 5ª turma do Curso de Formação Profissional de APAs, também em sua 4ª edição complementar.

Aprovados no concurso público realizado em março de 2022 e empossados em agosto deste ano, os formandos passaram por um processo seletivo composto por quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, avaliação psicológica, investigação social e funcional, além de teste de aptidão física.

“Não adianta termos novos presídios, novas tecnologias, novas viaturas se não tivermos vocês, servidores, que estão lá no dia a dia fazendo acontecer. Vocês são os heróis invisíveis, mas que estão lá, dentro dos estabelecimentos prisionais, trabalhando pela segurança de milhares de gaúchos”, destacou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Investimentos no sistema

Em 2025, a Polícia Penal já formou mais de 640 servidores, sendo 544 agentes penitenciários, 81 agentes penitenciários administrativos e 23 técnicos superiores penitenciários. Do concurso de 2022, que ainda está vigente, mais de 1,5 mil servidores já concluíram o curso de formação.

Além do reforço no quadro de servidores, o governo estadual tem investido no sistema prisional com a construção de novas unidades prisionais, ampliações de estabelecimentos já existentes e aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos de proteção e novos uniformes.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, citou o momento de fortalecimento institucional pelo qual passa a instituição, ampliando efetivos e investindo em estruturas e equipamentos. “Essas ações refletem nosso compromisso em garantir mais segurança, eficiência e dignidade ao sistema prisional gaúcho”, apontou Dalcol.

Formação Profissional

O curso de formação profissional, organizado pela Escola do Serviço Penitenciário (ESP), contou com 550 horas-aula para APs e APAs, na modalidade híbrida. O corpo docente foi composto por cerca de 150 professores, servidores da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto-Geral de Perícias.

Entre as disciplinas ministradas na formação dos agentes, estão procedimentos e rotinas operacionais, atendimento pré-hospitalar, gerenciamento de crise, cinotecnia, detecção de armamentos, munições e narcóticos, busca e captura.

A cada formatura, ressaltou o diretor da ESP, Felipe Schuster, a Polícia Penal reafirma seu compromisso com a qualificação e a valorização dos servidores. “Esses 57 formandos representam não apenas a superação de uma trajetória desafiadora, mas também a força de uma instituição que cresce e se transforma todos os dias. A ESP tem trabalhado incansavelmente para entregar uma formação séria, moderna e humanizada, porque sabemos da complexidade e da responsabilidade da missão que esses profissionais assumem a partir de hoje”, afirmou Schuster.