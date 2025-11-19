Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mapa mostra programação da Consciência Negra em todo país; confira

Ferramenta é colaborativa e está aberta para participação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/11/2025 às 16h12

O Mapa da Igualdade Racial , lançado no início deste mês, reúne eventos e ações por todo o país que tenham relação com o Novembro Negro . Organizado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), a ação tem como objetivo ampliar a visibilidade das atividades que valorizam o legado e as lutas da população negra e funciona de forma colaborativa.

Organizadores de eventos podem cadastras suas iniciativas por meio de um formulário disponibilizado pelo ministério .

Ao clicar nos ícones, o mapa mostra informações detalhadas das ações, incluindo os responsáveis pela organização juntamente com data, local e horário. Cada ação será identificada por um pin, com destaque para aquelas conectadas com a conservação do meio ambiente e a COP30, que promovam a justiça racial ambiental.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 5 horas

Consulado pede providências sobre agressão a criança brasileira

Estudante teve dois dedos parcialmente amputados em Portugal
Direitos Humanos Há 5 horas

Zerar déficit de 202 mil vagas em presídios custaria R$ 14 bilhões

Em CPI, senadores citam fragilidade da inteligência sobre presídios

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 horas

Pensão para filhos de vítimas de feminicídio deve ser paga em dezembro

Informação é da ministra das Mulheres, Márcia Lopes

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Publicadas portarias de demarcação de 10 terras indígenas

Anúncio foi feito pela Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Demarcar terras dá segurança a quem protege o meio ambiente, diz MJ

Governo federal demarcou 10 territórios indígenas nesta segunda-feira

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
26° Sensação
1.51 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Inovação aberta deve impulsionar nova fase da economia
Senado Federal Há 20 minutos

Na CRE, brasileiras relatam não ter acesso a filhos em países muçulmanos
Economia Há 20 minutos

PL Antifacção aprovado pela Câmara asfixia PF e Receita, diz Haddad
Economia Há 20 minutos

BRB faz auditoria para apurar fraudes ligadas ao Banco Master
Câmara Há 50 minutos

Câmara Homenageia Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,22%
Euro
R$ 6,15 -0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 506,265,16 -3,61%
Ibovespa
155,544,02 pts -0.62%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias