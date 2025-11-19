Quarta, 19 de Novembro de 2025
Morte de cães por envenenamento volta a chocar moradores em Tenente Portela

Cidade já registra três cães mortos neste mês, aumentando a indignação e o temor dos moradores dos bairros Bela Vista e Modelo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
19/11/2025 às 14h27
Morte de cães por envenenamento volta a chocar moradores em Tenente Portela
(Foto: Meramente Ilustrativa)

Tenente Portela vive momentos de preocupação e indignação com relatos de envenenamento de cães na cidade. Hoje, dia 19, um novo caso foi registrado: um cachorro foi encontrado morto, elevando para três o número de animais mortos por suspeita de envenenamento apenas neste mês. Na semana passada, uma cadelinha também perdeu a vida em circunstâncias semelhantes.

Os episódios ocorreram nos bairros Bela Vista e Modelo, gerando temor entre os moradores, que exigem respostas rápidas para que esses crimes contra animais não continuem acontecendo.

O drama vivido em Tenente Portela reflete não apenas a perda de animais amados, mas também a fragilidade da segurança e da consciência sobre o cuidado com os pets na região. A população clama por ações efetivas para proteger os animais e punir quem comete esses atos cruéis.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
