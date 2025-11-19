Quarta, 19 de Novembro de 2025
Leite participa da assinatura de termo da Invest RS que pode movimentar R$ 150 milhões em produção audiovisual no Estado

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (19/11), do evento de assinatura de um termo de engajamento da Invest RS com a Quanta, um...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/11/2025 às 12h48
Iniciativa promoverá infraestrutura para ampliar e consolidar potencial da indústria criativa gaúcha -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (19/11), do evento de assinatura de um termo de engajamento da Invest RS com a Quanta, uma das maiores empresas de soluções no setor audiovisual da América Latina, em São Paulo. A iniciativa resulta de articulação iniciada pela Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) com a Prefeitura de Porto Alegre e prevê a construção de um complexo de estúdios audiovisuais no Rio Grande do Sul que poderá movimentar até R$ 150 milhões em investimentos, além de gerar cerca de 500 empregos diretos e 3 mil indiretos.

“Reafirmamos nossa disposição para construir todas as condições técnicas necessárias para viabilizar o projeto. O Rio Grande do Sul tem um ecossistema criativo robusto, produtoras qualificadas, talentos reconhecidos nacionalmente e uma trajetória consistente no audiovisual. Temos vocação, capacidade e sinergia com áreas como tecnologia e inovação, fundamentais para o audiovisual moderno. O que estamos fazendo é justamente criar as condições necessárias para que esse empreendimento aconteça no Rio Grande do Sul”, assegurou Leite. “Sabemos o impacto econômico e cultural e a enorme cadeia de efeitos positivos que ele gera. Temos prioridade política, capacidade de articulação e o compromisso de transformar esse potencial em realidade.”

Articulação

O desenvolvimento da iniciativa iniciou-se em meados de 2024, quando a Prefeitura de Porto Alegre realizou reuniões com a produtora para mapear o modelo operacional da empresa e os investimentos necessários para atender à demanda local e fomentar o desenvolvimento de um complexo audiovisual no município. Ao longo de 2025, as negociações avançaram, com a apresentação do ecossistema local, que resultou no interesse da empresa para o desenvolvimento de estudos aprofundados de investimento na capital.

Em setembro deste ano, a prefeitura e a Sedac acionaram a Invest RS para assumir o papel de articuladora entre iniciativas municipais e estaduais e do setor privado. A Invest RS fornecerá o apoio necessário para facilitar a implantação do empreendimento.

O presidente da agência, Rafael Prikladnicki, destacou que a decisão de avançar com o projeto no Estado consolida um processo iniciado por Porto Alegre. “A atuação da Invest RS como articuladora reforça nosso compromisso em estruturar modelos de governança eficientes e capazes de impulsionar iniciativas estratégicas. Esse movimento evidencia a capacidade do Estado de atrair investimentos qualificados e demonstra que a integração entre instituições é fundamental para gerar resultados consistentes para o desenvolvimento”, disse.

Leite visitou instalações da empresa em São Paulo, onde destacou disposição do governo em apoiar projeto -Foto: Maurício Tonetto/Secom
RS como polo de produção audiovisual

A iniciativa busca fornecer a infraestrutura para ampliar e consolidar o potencial da indústria criativa local. Além do mercado do audiovisual, os estúdios podem atingir uma série de outros mercados – como de eventos, esportes, games, turismo, desenvolvimento tecnológico e pesquisa. A proposta também comporta um desenvolvimento integrado – incidindo na capacitação, profissionalização e integração do setor.

O diretor da produtora, Frederic Breyton, destacou o potencial de Porto Alegre e a importância da articulação com o poder público para viabilizar o projeto. “Identificamos em Porto Alegre todos os elementos para desenvolver uma infraestrutura profissional de produção. É um investimento grande e especializado, que exige um ambiente preparado para crescer”, avaliou. “A parceria com o Estado e o município tem sido essencial para construir o caminho. O audiovisual vive uma descentralização do eixo Rio–São Paulo, e o Sul surge como oportunidade estratégica. Quando um estúdio entra em operação, movimenta centenas de profissionais e empresas, e é esse ecossistema que queremos ajudar a impulsionar.”

O Rio Grande do Sul é estratégico para a instalação de um empreendimento do tipo. Segundo dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, ligado à Agência Nacional do Cinema (Ancine), o RS é o terceiro Estado que mais produziu longas-metragens lançados em salas de cinema nos últimos 25 anos, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A produtora pretende oferecer uma estrutura alinhada aos avanços e às inovações da área, que seja um referencial para tecnologia e apresente uma série de diferenciais para a alavancagem das produções audiovisuais nacionais. Além disso, a iniciativa tem como objetivo desenvolver um projeto que tenha a sustentabilidade como pilar, desde a concepção até o funcionamento, em termos econômicos, sociais e ambientais.

A agenda em São Paulo incluiu uma visita às instalações da empresa, seguida de uma apresentação sobre o projeto que pretende transformar o RS em um polo de produção audiovisual integrado.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também acompanhou a agenda e destacou a preparação da capital para receber o empreendimento. “Porto Alegre é uma cidade com segurança jurídica, emissão ágil de licenciamentos e mão de obra qualificada. Além disso, o Quarto Distrito vive um momento espetacular como espaço de inovação. A indústria criativa tem um potencial enorme para gerar emprego e renda na nossa cidade”, disse.

A comitiva também contou com a presença do diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior, do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, e do secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt.

Sobre a Invest RS

A Invest RS, conforme a sua missão institucional, fomenta o desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de investimentos e da promoção comercial, em cooperação com o poder público e a sociedade. Atua em colaboração com a Sedec e segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo do Estado.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

© Fernando Frazão/Agência Brasil
