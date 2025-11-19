Quarta, 19 de Novembro de 2025
IBGE realiza concurso público para preencher mais de 9 mil vagas

Segundo o IBGE, os aprovados realizarão pesquisas de natureza estatística

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal O Sul
19/11/2025 às 10h05
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, o edital com as regras do seu novo concurso público para preencher 9.590 vagas temporárias de nível médio.

As inscrições podem ser feitas a partir das 16h desta quarta-feira (19) até as 23h59min do dia 11 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

As vagas são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril.

A remuneração para agente de pesquisas e mapeamento é de R$ 2.676,24. Para supervisor de coleta e qualidade, o salário é de R$ 3.379. O prazo de duração dos contratos será de um ano, prorrogável para até, no máximo, três anos.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, a FGV (Fundação Getúlio Vargas).

© Fernando Frazão/Agência Brasil
