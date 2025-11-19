Quarta, 19 de Novembro de 2025
Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), acompanhou na terça-feira (18/11), em Dois Irmãos, o lançamento d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/11/2025 às 10h28
Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos
Construção da fábrica, em terreno de 89 mil m² às margens da BR-116, será concluída até o segundo semestre de 2026 -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), acompanhou na terça-feira (18/11), em Dois Irmãos, o lançamento da pedra fundamental para marcar o início da construção da nova fábrica da Mahindra Brasil, a ser instalada no município. A nova planta da multinacional indiana, que já atua no Rio Grande do Sul há nove anos, deve triplicar a produção de tratores de três mil para nove mil ao ano.

O investimento privado é de R$ 100 milhões nos próximos cinco anos. O terreno tem área superior a 89 mil m² e fica às margens da BR-116. A expansão industrial também deve impulsionar a geração de emprego, com expectativa de aumento de 100 para 300 postos diretos e indiretos. A previsão de conclusão das obras é para o segundo semestre de 2026.

O titular da Sedec, Ernani Polo, ressalta que a instalação reforça o ambiente econômico, estável, moderno e competitivo que o Rio Grande do Sul está consolidando, por meio de iniciativas como a implementação do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. “Essa nova fábrica reafirma o que Rio Grande do Sul vem demonstrando, que é um lugar promissor para empresas que querem crescer com segurança, inovação e visão de futuro. A escolha de um investimento a longo prazo por uma multinacional, indica que oferecemos infraestrutura logística estruturada, mão de obra qualificada e uma cadeia produtiva forte e integrada, entre outros, reiterando a confiança no potencial econômico que estamos construindo”, destacou.

“Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas no futuro da agricultura nacional, com foco nos produtores que realmente alimentam o país. Este projeto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional, geração de empregos e inovação acessível para o campo brasileiro”, salienta Jak Torretta Jr., CEO da empresa.

Mais investimentos em Dois Irmãos

O movimento da empresa ocorre em um momento de maturidade para a operação da multinacional no Brasil, que celebra nove anos de atuação no Estado e no País, com mais de 13 mil tratores comercializados, mais de 90 pontos de venda e assistência técnica e uma rede consolidada de parceiros. A decisão de permanecer e ampliar investimentos em Dois Irmãos reforça uma relação construída desde a chegada da empresa ao país, fortalecida recentemente pela parceria formalizada com a prefeitura, por meio da licença ambiental prévia e da autorização para início das obras.

O prefeito de Dois Irmãos,Jerri Meneghetti, agradeceu a escolha do município para o novo investimento.“A chegada de mais uma indústria significa geração de emprego, renda e oportunidades que melhoram diretamente a vida das pessoas. Uma empresa tem a força de transformar o dia a dia da comunidade, e ao poder público cabe administrar e criar as condições para que esse desenvolvimento aconteça. Seguimos juntos, construindo um futuro ainda melhor para Dois Irmãos”, afirmou.

Um Rio Grande do Sul mais atrativo

O plano que prevê um crescimento econômico do Estado, com foco em alavancar a economia do Estado, tem cinco habilitadores: capital humano, infraestrutura, ambiente de negócios, inovação e recursos naturais. Esses pilares orientam políticas públicas e ações transversais que criam condições reais para que empresas invistam, expandam e permaneçam em território gaúcho.

Iniciativas como a nova fábrica do grupo evidenciam que o Estado está no caminho certo para fortalecer sua competitividade e ampliar sua relevância industrial. “Quando uma multinacional decide não apenas permanecer, mas ampliar investimentos, isso sinaliza confiança na estabilidade, na governança e na capacidade produtiva do Rio Grande do Sul”, disse Polo.

O plano atua justamente nesse sentido de reduzir barreiras, ampliar a previsibilidade e criar um ecossistema onde a iniciativa privada encontra suporte, infraestrutura e mão de obra qualificada. A convergência entre políticas públicas e estratégia empresarial gera um ambiente fértil para investimentos de longo prazo, trazendo emprego, renda e inovação para diversas regiões.

A presença contínua de empresas globais confirma que o Rio Grande do Sul está se posicionando como um dos Estados mais atrativos do país para novos negócios, reforçando a visão de futuro que orienta o desenvolvimento econômico gaúcho.

Texto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Edição: Secom

