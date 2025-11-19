SEDUC/RS Abre Inscrições para Contratação Emergencial de Professores

Os profissionais da educação interessados em atuar nas escolas estaduais têm a oportunidade de se inscreverem para as vagas temporárias abertas pela Secretaria de Educação (Seduc). Os editais, publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (18/11), incluem cargos de especialistas da educação, professores e o quadro de apoio escolar e técnico agrícola em todas as regiões gaúchas.

As inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 2 de dezembro, exclusivamente pelo site da Seduc, por meio da aba Contratos Temporários.

Depois de acessar o sistema, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição com seus dados pessoais e, em seguida, receberá no e-mail informado um código de acesso para validação do endereço eletrônico. Após isso, é necessário confirmar os dados cadastrados. A documentação também será incluída digitalmente durante todo o processo, em formato PDF. Os editais trazem as informações completas sobre como deve ser realizado o cadastro, descrevendo os critérios para pontuação e as demais regras estabelecidas pela seleção.



Cadastro e o processo de seleção

O Banco de Cadastro de Contratações Temporárias atende às demandas emergenciais da Rede Estadual. Por isso, o chamamento dos profissionais ocorre conforme as necessidades das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), seguindo a ordem da lista de classificação.

Para os cargos de especialistas da educação e do quadro de apoio escolar e técnico agrícola, os candidatos devem optar por uma única CRE e definir apenas uma função, sendo que as escolhas não podem ser alteradas posteriormente. Os candidatos devem ainda informar a função e o município desejado. No caso das inscrições para professores, é preciso indicar a habilitação e/ou o componente curricular escolhido.

Se houver dúvidas sobre as inscrições, os candidatos podem entrar em contato com a CRE que abrange a sua região. Os e-mails de todas as coordenadorias estão disponíveis na primeira página do edital. O cadastro terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação da classificação final.

O processo de seleção prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, trans e integrantes dos povos indígenas.