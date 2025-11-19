Brigada Militar define roteiro de segurança para eleição na T.I. Guarita

A comissão organizadora do pleito da Terra Indígena Guarita recebeu, na tarde de terça-feira, membros do 7º BPM de Três Passos para alinhar o apoio da Brigada Militar durante o processo eleitoral. O encontro ocorreu após ofícios enviados ao batalhão, reforçando a necessidade de atuação conjunta no dia da votação, marcada para 14 de dezembro.

Ficou definido que, no dia 19, a comissão e o efetivo do 7º BPM percorrerão as comunidades da T.I. Guarita para mapear os locais onde as urnas serão instaladas. A comissão solicitou ainda que a Brigada realize rondas nos setores com maior circulação, garantindo ordem e sensação de segurança.

Mesmo com o pleito ocorrendo de forma tranquila, a parceria é considerada essencial para assegurar um processo eleitoral seguro, organizado e transparente em todas as comunidades envolvidas