Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar define roteiro de segurança para eleição na T.I. Guarita

Mesmo com o pleito ocorrendo de forma tranquila, a parceria é considerada essencial para assegurar um processo eleitoral seguro, organizado e transparente em todas as comunidades envolvidas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Comissão organizadora pleito eleitoral, T.I. Guarita
19/11/2025 às 08h32
Brigada Militar define roteiro de segurança para eleição na T.I. Guarita
Foto: Divulgação Comissão organizadora pleito eleitoral

A comissão organizadora do pleito da Terra Indígena Guarita recebeu, na tarde de terça-feira, membros do 7º BPM de Três Passos para alinhar o apoio da Brigada Militar durante o processo eleitoral. O encontro ocorreu após ofícios enviados ao batalhão, reforçando a necessidade de atuação conjunta no dia da votação, marcada para 14 de dezembro.

Ficou definido que, no dia 19, a comissão e o efetivo do 7º BPM percorrerão as comunidades da T.I. Guarita para mapear os locais onde as urnas serão instaladas. A comissão solicitou ainda que a Brigada realize rondas nos setores com maior circulação, garantindo ordem e sensação de segurança.

Mesmo com o pleito ocorrendo de forma tranquila, a parceria é considerada essencial para assegurar um processo eleitoral seguro, organizado e transparente em todas as comunidades envolvidas

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Construção da fábrica, em terreno de 89 mil m² às margens da BR-116, será concluída até o segundo semestre de 2026 -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 16 minutos

Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), acompanhou na terça-feira (18/11), em Dois Irmãos, o lançamento d...

 (Foto: Reprodução/ Rádio Verdade)
Previdência Há 15 horas

Vista Gaúcha se destaca no Estado ao receber Selo Bronze do TCE-RS

Município recebe reconhecimento estadual pela boa administração do RPPS

 A titular da SPGG, Danielle Calazans, destacou iniciativas do governo em serviços digitais -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 16 horas

Governo estadual apresenta soluções em tecnologia no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade

A estratégia de governo digital do Rio Grande do Sul foi destaque no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, promovido pela Associação Naciona...

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra em órgão público

Lei prioriza uso de palavras comuns e evita termos estrangeiros

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Segurança Pública mobiliza Congresso e mostra preocupação da sociedade

Especialistas afirmam que tema é prioritário entre os eleitores

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.7 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica
Câmara Há 6 minutos

Comissão debate impacto escolar da falta de laudo adequado sobre neurodesenvolvimento de crianças
Desenvolvimento Há 6 minutos

Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos
Eleição Suplementar Há 21 minutos

Braga: Justiça Eleitoral nomeia mesários para eleição suplementar
Economia Há 21 minutos

COP30: Pernambuco assina convênio contra o racismo ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,22%
Euro
R$ 6,18 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,763,37 -1,42%
Ibovespa
156,104,56 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias