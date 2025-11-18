Terça, 18 de Novembro de 2025
Em reunião com representantes da apicultura catarinense, governador encaminha demandas para valorização da cadeia produtiva do mel

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/11/2025 às 18h37
Em reunião com representantes da apicultura catarinense, governador encaminha demandas para valorização da cadeia produtiva do mel
O governador Jorginho Mello recebeu, na tarde desta terça-feira, 18, representantes da Federação das Associações dos Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (FAASC), para uma reunião no gabinete do Centro Administrativo, em Florianópolis. O encontro tratou de pautas estratégicas para o fortalecimento da cadeia produtiva do mel no estado.

Santa Catarina é referência nacional na produção de mel, com destaque para a região Sul, que concentra o maior número de apicultores. Apesar da qualidade reconhecida e da vocação exportadora, o setor enfrenta desafios significativos. Produtores catarinenses vêm sendo impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, principal destino das exportações brasileiras. Além disso, questões climáticas recentes provocaram quebra de safra em diversas regiões do estado, afetando diretamente a renda das famílias produtoras.

Diante desse cenário, os representantes da FAASC solicitaram ao governador a criação de uma linha de crédito específica para apicultores, como forma de garantir capital de giro e apoio na recuperação produtiva. A entidade também propôs a ampliação da compra pública de mel para inclusão na merenda escolar da rede estadual de ensino, medida que contribuiria para fortalecer o mercado interno e valorizar os pequenos produtores catarinenses.

O governador Jorginho Mello afirmou que vai encaminhar as duas demandas. Segundo ele, apoiar a apicultura é estratégico tanto para a economia do estado quanto para a manutenção da atividade em pequenas propriedades rurais. “Santa Catarina tem um dos méis mais saborosos e premiados do país. Vamos trabalhar para proteger e incentivar quem produz, garantindo renda aos agricultores e alimentação saudável aos nossos estudantes”, destacou o governador.

o Presidente da FAASC destacou que a reunião com o governador foi extremamente positiva. “Apresentamos demandas prioritárias da apicultura e meliponicultura catarinense. O governador prontamente encaminhou ações, articulando com a Secretaria da Educação para ampliar a compra de mel, acionando a Badesc para criar uma linha de crédito aos criadores de abelhas. Saímos muito satisfeitos e confiantes nos resultados que estão por vir e somos gratos ao governador pela atenção conosco”, reforçou o Presidente da FAASC, Agenor Sartori Castagna.

Economia
