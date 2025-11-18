Terça, 18 de Novembro de 2025
Governo estadual apresenta soluções em tecnologia no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade

A estratégia de governo digital do Rio Grande do Sul foi destaque no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, promovido pela Associação Naciona...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/11/2025 às 18h37
Governo estadual apresenta soluções em tecnologia no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade
A titular da SPGG, Danielle Calazans, destacou iniciativas do governo em serviços digitais -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

A estratégia de governo digital do Rio Grande do Sul foi destaque no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, promovido pela Associação Nacional de Detrans (AND), que começou em Gramado na segunda-feira (17/11). O evento reúne autoridades e especialistas de todo o país. Em painel nesta terça-feira (18/11), a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o secretário-adjunto da pasta, Bruno Silveira, e a diretora-geral-adjunta do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), Isabel Friski, apresentaram soluções em tecnologia que qualificam o serviço público, com foco nos investimentos e resultados nos serviços de trânsito.

“O uso de dados, a tecnologia e a inteligência artificial têm aprimorado a experiência do cidadão, ampliando a segurança viária, fortalecendo a qualidade dos serviços e oferecendo uma vida melhor para a população”, enfatizou Danielle durante o evento.

O portal rs.gov.br reúne mais de 700 serviços estaduais, sendo 96% digitais. Com média de 6,9 milhões de acessos mensais e satisfação de 85% dos usuários, a plataforma rs.gov.br tem contribuído para consolidar o Rio Grande do Sul como referência em governo digital no Brasil.

“O cidadão precisa estar mais próximo das políticas públicas e é por meio de portais como o rs.gov.br que conseguimos maior interação entre governo e cidadão”, declarou o secretário-adjunto.

Dentro da cartela de serviços digitais oferecidos pelo Estado, o DetranRS está presente com mais de 40 ações. Somente em 2025, foram realizadas 6,6 milhões de consultas a veículos e outras 4,2 milhões de consultas a infrações de trânsito.

“A parceria do Estado com o DetranRS permitiu que a transformação digital chegasse aos serviços de trânsito. Nossa Central de Serviços recebe, por mês, mais de 1,5 milhão de acessos, evidenciando a importância de investimentos nesta área”, destacou Isabel.

Inteligência artificial

A grande novidade trazida pela reformulação do portal rs.gov.br, em 2025, foi a GurIA, assistente virtual que responde a dúvidas dos cidadãos sobre serviços e políticas públicas do Estado. Baseada em inteligência artificial, a GurIA atua por meio do chat da plataforma e, também, pelo WhatsApp (51 3210-3939).

Os cidadãos podem realizar as perguntas por áudio ou mensagem escrita. Os conteúdos abordados pela GurIA estão em constante ampliação e a assistente virtual já responde a dúvidas sobre os serviços do DetranRS.

“O governo deve se antecipar às dúvidas dos cidadãos e oferecer serviços ágeis e transparentes. Este é um dos objetivos da implantação da IA na gestão pública”, resumiu Danielle.

As atividades do congresso seguem até quarta-feira (19/11).

Texto: Karine Paixão/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
