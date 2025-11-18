Terça, 18 de Novembro de 2025
Governo Leite inicia obras de melhorias no Arquivo Público do Rio Grande do Sul

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/11/2025 às 16h12
Além de preservar documentos, o Apers é referência para pesquisadores e cidadãos interessados na história do Rio Grande do Sul -Foto: Laiz Flores/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando duas frentes de trabalho no Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Apers), com investimento total de R$ 1 milhão. A primeira, iniciada em outubro, prevê a instalação de dois novos elevadores no prédio 3. A segunda, iniciada em novembro, trata da manutenção corretiva do prédio 2.

Para a instalação dos elevadores, foi elaborado um projeto multidisciplinar que permitirá ao prédio contar, pela primeira vez, com equipamentos acessíveis a cadeirantes. As atividades começaram pela casa de máquinas, onde os equipamentos antigos já foram desmontados para instalação dos novos motores de tração. O espaço também receberá venezianas de alumínio, que garantirão proteção contra luz e chuva.

Os dois elevadores desativados, um dos anos 1950 e outro dos anos 1980, foram removidos, uma vez que estavam fora de operação desde 2016. A próxima etapa será a impermeabilização da área. A conclusão dos serviços está prevista para o início do segundo semestre de 2026.

Antes, o prédio 2 apresentava desgastes em parte da estrutura. A obra prevê a remoção dos revestimentos das paredes e o piso, com posterior impermeabilização, além da readequação das luminárias. No terraço, haverá remoção do piso e da impermeabilização antiga, seguida de recomposição do sistema de impermeabilização e ajuste do sistema de drenagem. A entrega dessa obra está prevista para o início do primeiro semestre de 2026.

Acervo histórico

Fundado em 1906, o Apers ocupa uma área de 5,3 mil metros quadrados e reúne três edifícios construídos entre 1910 e 1950. O conjunto foi tombado em 1991 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae-RS) como patrimônio cultural. Além de preservar documentos, o espaço é referência para pesquisadores e cidadãos interessados na história do Rio Grande do Sul.

O Apers é um departamento vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e abriga cerca de 21 milhões de documentos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de registros civis e de livros notariais.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição; Secom

