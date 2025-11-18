Terça, 18 de Novembro de 2025
Brigada Militar participa de palestra em escola na Terra Indígena do Guarita

Na ocasião, foi lançado o projeto “Jovens Indígenas pela Paz no Guarita”, que tem como objetivo a redução da criminalidade na Terra Indígena do Guarita, por meio da mobilização e conscientização dos jovens da comunidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Comunicação Social 7°BPM
18/11/2025 às 15h20
Brigada Militar participa de palestra em escola na Terra Indígena do Guarita
Foto: Divulgação BM

A Brigada Militar, através do 7°BPM, participou da palestra na escola do Setor São João do Irapuá na Terra Indígena do Guarita.

O encontro foi conduzido pela juíza de Direito da Comarca de Coronel Bicaco, Dra. Ezequiela, e pela promotora de Justiça do Ministério Público de Coronel Bicaco, Dra. Jaquiline, ocasião em que foi apresentado e lançado o projeto “Jovens Indígenas pela Paz no Guarita”.

O projeto, do qual a Brigada Militar é parceira, tem como principal objetivo a redução da criminalidade na Terra Indígena do Guarita, por meio da mobilização e conscientização dos jovens da comunidade.

