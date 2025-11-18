Terça, 18 de Novembro de 2025
Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 100 milhões em viaturas para a segurança pública

O governador Eduardo Leite entregou 361 novas viaturas para a Brigada Militar (BM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Instituto-Geral de Períc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/11/2025 às 15h27
Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 100 milhões em viaturas para a segurança pública
Ao todo, 361 novos veículos vão reforçar a segurança de mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite entregou 361 novas viaturas para a Brigada Militar (BM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP), na manhã desta terça-feira (18/11). Os automóveis vão reforçar a segurança de mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul. A entrega ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, durante a celebração do aniversário de 188 anos da Brigada Militar.

Esse investimento de mais de R$ 100 milhões conta com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), Fundo a Fundo (FAF), Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema), convênio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), recurso da prefeitura de Giruá e termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Rio Grande do Sul (TAC MPRS).

Durante a cerimônia, Leite parabenizou a Brigada Militar pelos 188 anos e destacou o compromisso do Estado com uma segurança pública estruturada e eficiente. “A Brigada Militar chega aos seus 188 anos mais preparada e equipada do que nunca. A entrega de mais de 360 viaturas semiblindadas, somada a um ciclo de investimentos que ultrapassa R$ 2 bilhões desde 2019, mostra que não estamos apenas homenageando a nossa corporação, estamos fortalecendo quem protege a sociedade. E os resultados comprovam isso. Atingimos os menores índices de criminalidade da história recente do Rio Grande do Sul, com quedas expressivas em roubos, homicídios e violência em geral. Esse avanço tem um único fundamento: respeito à atuação técnica e valorização dos homens e mulheres que fazem a nossa segurança pública acontecer todos os dias.”

Governador destacou o compromisso do Estado com uma segurança pública estruturada e eficiente -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Governador destacou o compromisso do Estado com uma segurança pública estruturada e eficiente -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, também saudou a Brigada Militar e salientou a importância da entrega para reforçar a segurança do Estado. “A entrega de mais de 360 novas viaturas representa mais um passo no projeto de modernização e fortalecimento das nossas forças de segurança. Nos últimos anos, renovamos fardamento, ampliamos o efetivo, investimos em tecnologia, em aeronaves e em novas ferramentas de inteligência, garantindo mais proteção a quem está na linha de frente e mais segurança para toda a população. Isso se reflete nos resultados: redução consistente nos indicadores criminais e maior presença qualificada das forças de ordem em todas as regiões. Neste momento em que a Brigada Militar completa 188 anos, seguimos honrando sua tradição de serviço ao povo gaúcho, com investimentos que dão condições e dignidade para o trabalho diário daqueles que protegem vidas”.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio dos Santos Feoli, exaltou o trabalho da corporação para a população gaúcha. “Celebrar os 188 anos da Brigada Militar é reafirmar nosso compromisso com a vida, a legalidade e a proteção da sociedade gaúcha. Somos uma instituição que honra o passado, atua com excelência no presente e está preparada para os desafios do futuro. A redução dos indicadores criminais, os investimentos em equipamentos e a valorização contínua da tropa mostram que estamos no caminho certo. A Brigada Militar segue sendo referência nacional em segurança pública, graças à dedicação dos homens e mulheres que vestem essa farda com coragem e honra.”

Investimentos já somam quase R$ 410 milhões

Com o aporte entregue nesta terça-feira (18/11), os recursos investidos em viaturas e equipamentos pelo governo do Estado já somam aproximadamente R$ 410 milhões somente em 2025. Em maio, Leite entregou 280 viaturas e equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes na área: R$ 140 milhões em bens e tecnologias.

Com o aporte desta terça (18), os recursos investidos em viaturas e equipamentos chegam a cerca de R$ 410 milhões em 2025 -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Com o aporte desta terça (18), os recursos investidos em viaturas e equipamentos chegam a cerca de R$ 410 milhões em 2025 -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Dois meses depois, o governo fez mais uma entrega de viaturas e outros recursos que somaram R$ 36 milhões, usados para fortalecer a capacidade de resposta da BM. Em setembro, Polícia Civil, BM, CBM, IGP e Defesa Civil receberam do governador 264 viaturas e outros equipamentos robustos, num investimento de mais de R$ 87 milhões. Já em outubro, foram mais de R$ 46 milhões em veículos e armamentos.

Indicadores de criminalidade em queda

O Rio Grande do Sul está diferente. A queda dos indicadores criminais reforça a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para a população. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o mês de outubro registrou queda de 31% dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), passando de 159 para 110 ocorrências, quando comparado com o mesmo período de 2024. Já os homicídios dolosos diminuíram de 128 para 80 casos, o que representa uma queda de 38%. Os latrocínios passaram de três para um caso (-67%).

Nos crimes patrimoniais, o Estado registrou o menor número de ocorrências em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica. Em outubro, foram registrados 276 casos contra os 404 do mesmo período do ano anterior - uma retração de 32%. Além disso, os roubos de veículos baixaram 32% (de 204 para 139), enquanto os roubos a pedestres recuaram de 1.156 para 948 (-16%).

Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias foram beneficiados com a entrega das viaturas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias foram beneficiados com a entrega das viaturas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

188 anos com reforço no efetivo

Um dos presentes do governo do Estado para a Brigada Militar foi a abertura de novos concursos para contratação de servidores em 2025. Ao longo do ano, a instituição realizou certames para 1.200 soldados, 120 oficiais e 30 oficiais da área da saúde. Além dos concursos abertos, a BM contou com o reforço de 896 novos soldados.

O governo Leite também atendeu à demanda de renovação da frota aérea da Brigada Militar, que agora conta com cinco helicópteros e quatro aviões. Outros quatro helicópteros estão em processo de aquisição. Além disso, o número de embarcações saltou de uma para 19 unidades.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

