Falha na Cloudflare derruba sites e afeta plataformas no mundo

Uma falha generalizada nos sistemas da Cloudflare derrubou milhares de sites e serviços digitais na manhã desta terça-feira (18), causando instabilidade global.

Entre as plataformas afetadas estão o X (antigo Twitter), o ChatGPT, o Grindr e o Canva, que exibiram mensagens de erro indicando falhas na conexão com a rede de nuvem. A Cloudflare, que distribui conteúdo por servidores ao redor do mundo e protege páginas contra ataques cibernéticos, confirmou a instabilidade em sua página de status.

A empresa explicou que está investigando o problema para restabelecer o tráfego normal, mas ainda não divulgou as causas da interrupção. Por atuar como intermediária para milhares de sites, qualquer instabilidade em seus sistemas provoca lentidão, falhas de carregamento e indisponibilidade em serviços de grande alcance.





A situação reforça a dependência global de estruturas de nuvem e evidencia como falhas desse tipo podem gerar impactos imediatos para usuários e empresas em diversos países.