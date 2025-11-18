Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lexxen marca presença na Convenção Digital 2025

Alex Martenexen, CEO da Lexxen, foi um dos palestrantes do evento; ele trouxe um panorama sobre o futuro dos meios de pagamento para criadores e em...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/11/2025 às 13h43
Lexxen marca presença na Convenção Digital 2025
Marketing Lexxen

A Lexxen, ecossistema financeiro criado para quem vende e anuncia on-line, marcou presença na Convenção Digital 2025, considerada um dos maiores eventos de marketing digital e igaming da América Latina. O encontro aconteceu nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).

Em sua 8ª edição, a Convenção Digital 2025 foi desenvolvida para pessoas que atuam, ou desejam atuar, no mercado digital, a fim de proporcionar uma imersão intensiva sobre os principais nichos do marketing digital e tendências do mercado.

Ao longo de dois dias, os participantes tiveram contato com conteúdo sobre marketing, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e igaming. Também foram realizadas duas feiras de negócios com as empresas mais bem posicionadas no mercado.

Alex Martenexen, CEO e fundador da Lexxen, foi um dos palestrantes da Convenção Digital 2025. Durante o evento, ele abordou o futuro dos meios de pagamento para criadores e empreendedores digitais.

Também participaram das ações da marca o cofundador Thiago Antunes, que junto a Alex Martenexen gravou um podcast exclusivo durante o evento, compartilhando bastidores e insights sobre o ecossistema de pagamentos digitais da Lexxen.

Alex conta que a participação da Lexxen na Convenção Digital 2025 contribuiu para fortalecer o posicionamento da empresa dentro do ecossistema de soluções financeiras voltadas ao mercado digital.

"A Convenção Digital 2025 foi uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com o ecossistema digital e com todos que vivem da economia da internet. Estar presente em um dos maiores eventos do mercado de afiliados e criadores de conteúdo do Brasil pode evidenciar nosso papel como uma fintech construída para esse público, entendendo suas dores reais e oferecendo soluções financeiras que podem acompanhar a velocidade e a complexidade do ambiente on-line", afirma o CEO.

Nova conta digital e APIs

Durante o evento, a Lexxen apresentou a evolução contínua de sua conta digital e as novas APIs focadas em integração para plataformas, hubs de afiliados e negócios digitais.

"Também reforçamos ferramentas avançadas de pagamento via Pix e infraestrutura BaaS, que tem como foco permitir aos nossos parceiros escalar seus modelos de negócio com segurança e agilidade", pontua. "O evento marcou, ainda, o início de novas conversas estratégicas com players relevantes do mercado digital para expansão de soluções em 2025", revela o empresário.

A Lexxen busca adaptar suas soluções para atender às diferentes demandas desses perfis (afiliados, produtores e agências) com um modelo construído com objetivo de atender todos os níveis da economia digital, do criador que está começando ao grande produtor que já possui operações estruturadas:

Para o fundador, a missão de simplificar a gestão financeira se traduz nas soluções apresentadas pela marca. "Simplificar significa tornar acessível, rápido e eficiente", diz. Na prática, segundo Alex, isso pode se refletir em: recebimentos instantâneos via Pix, painéis integrados de gestão financeira, APIs de pagamentos e automação para plataformas, além de soluções para quem anuncia, vende e monetiza on-line.

"Nosso objetivo é eliminar burocracias e oferecer ferramentas que realmente façam o empreendedor digital ganhar tempo, previsibilidade e controle", explica.

Empresa se posiciona com tecnologia própria

Entre as principais tendências e desafios do mercado digital, as discussões da Convenção Digital 2025 giraram em torno da integração entre plataformas de monetização e sistemas financeiros, velocidade e segurança nas transações digitais, profissionalização da carreira de criador e afiliado, descentralização de serviços financeiros e maior autonomia do usuário.

"Diante desses temas, a Lexxen quer se posicionar com tecnologia própria, foco em APIs e um olhar ao comportamento e às necessidades do criador contemporâneo, que exige soluções flexíveis, rápidas e inteligentes", afirma Thiago.

Após a convenção, a marca inicia uma fase de expansão do ecossistema de APIs financeiras, lançamento de novas funcionalidades dentro da conta digital, desenvolvimento de programas de educação financeira para criadores e afiliados e parcerias estratégicas com empresas e comunidades do mercado digital.

"Nós, da Lexxen, nascemos com o objetivo de transformar a forma como criadores, afiliados e empreendedores digitais lidam com dinheiro, recebimentos e gestão financeira. Participar da Convenção Digital é mais do que marcar presença, é mostrar nosso compromisso com quem constrói o futuro da economia digital no Brasil", afirma Alex Martenexen.

Para mais informações, basta acessar: http://www.lexxen.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo Ocupe
Tecnologia Há 37 minutos

IA com dados proprietários foca no mercado SaaS para PMEs

A Ocupe.ai lançou uma plataforma de inteligência artificial com dados proprietários voltada para PMEs, oferecendo recursos avançados de marketing d...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 2 horas

Tecban e Elo lançam pagamento por biometria da palma da mão

Nova tecnologia elimina a necessidade do uso de cartões e celulares, oferecendo mais segurança e agilidade nas transações
Tecnologia Há 2 horas

Gilbarco Veeder-Root apresenta soluções na Expocom 2025

A Gilbarco Veeder-Root participará da Expocom 2025. Durante o evento, a empresa apresentará a bomba PHS e o sistema de autopagamento FlexPay6, volt...

 Imagem de Kevin Schwarz por Pixabay
Tecnologia Há 3 horas

Plataforma amplia acesso a dados globais de crédito

Traderisk lança plataforma 360º e visa ampliar o acesso a dados internacionais de crédito utilizados na análise empresarial. Com parceria da Coface...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Indicados ao Prêmio Kwai 2025 refletem cenário digital

Lista reúne criadores de diferentes formatos e linguagens presentes nas plataformas ao longo do ano

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
2.53 km/h Vento
55% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 19 minutos

Projeto aumenta previsão de cargos para o Ministério da Educação no Orçamento de 2025
Tecnologia Há 35 minutos

IA com dados proprietários foca no mercado SaaS para PMEs
Educação Há 35 minutos

Governo abre novo processo de seleção para o Banco de Cadastro Temporário da Rede Estadual de Ensino
Tecnologia Há 49 minutos

Lexxen marca presença na Convenção Digital 2025
Câmara Há 49 minutos

Comissão debate atual cenário da saúde suplementar e impactos no SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,713,26 +1,80%
Ibovespa
156,732,72 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias