Enem: candidatos já podem acessar cartões de inscrição no Pará

Documento está disponível para Belém, Ananindeua e Marituba

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 13h43
Enem: candidatos já podem acessar cartões de inscrição no Pará
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 para quem vai fazer a prova nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, já está disponível.

Os candidatos podem acessar o documento na Página do Participante , no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A aplicação diferenciada nos três municípios do Pará começa no dia 30 deste mês, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), em Belém.

O documento traz as informações individualizadas sobre local e número da sala de aplicação da prova, número de inscrição, datas e horários de realização do exame, além de indicar se o inscrito tem direito a atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitado e aprovado pelo Inep .

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Dias de provas

Em 30 de novembro, os inscritos farão as 90 questões das provas do primeiro dia, nas áreas de linguagens e ciências humanas, além da prova de redação. No domingo seguinte - 7 de dezembro - segundo dia de provas, os candidatos vão testar conhecimentos em matemática e ciências da natureza.

Embora não seja item obrigatório, o Inep recomenda levar impresso o Cartão de Confirmação de Inscrição, que reúne as informações logísticas necessárias .

Candidatos do Pará

Ananindeua tem 26.415 inscritos confirmados no Enem 2025. Belém, 82.478 e Marituba, 4.614 . Os dados estão no Painel do Enem 2025 , disponibilizads no portal do Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, o estado do Pará teve mais de 289.392 inscrições confirmadas, das quais 185.823 são de candidatos autodeclarados pardos, mais de 34,9 mil são de participantes autodeclarados pretos e 2,7 mil, indígenas.

Mais de 83,6 mil inscritos do estado são concluintes do ensino médio nas redes de ensino pública e privada .

Pé-de-Meia

Os concluintes do ensino médio em 2025 que fazem parte do programa Pé-de-Meia e participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem receber um incentivo adicional de R$ 200, em parcela única depositada na conta da Caixa Econômica Federal aberta em nome do estudante.

Reaplicação

O participante de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que não fizer as provas em 30 de novembro ou 7 de dezembro, por problemas logísticos ou doenças listadas no edital , poderá solicitar a reaplicação da prova do dia em que faltou.

O prazo para solicitação da reaplicação tem início em 8 de dezembro e término, em 12 de dezembro de 2025. As solicitações serão analisadas, individualmente, pelo Inep .

O Enem

O resultado final do Enem 2025 será divulgado em janeiro pelo Inep, em data a ser definida .

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser usadas para acesso a universidades públicas, em diversas modalidades; para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas; para pleitear o crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas; para ingresso sem vestibular em faculdades; para estudar em Portugal; para autoavaliação pelo treineiros; e para certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico.

