Gabriel Souza inaugura obra do Programa Pavimenta em Torres

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Torres na segunda-feira (17/11) para a entrega de mais uma obra do Programa Pavimenta no município. Gabriel também abordou as políticas públicas, os investimentos e as ações do Estado para o Litoral Norte durante o Café de Negócios, promovido pela Associação de Comércio, Indústria, Serviços, Agronegócios e Turismo de Torres (Acisatt).

A obra inaugurada pelo vice-governador foi realizada na Avenida Interpraias e recebeu investimento total de R$ 2.415.000,00, sendo R$ 1,8 milhão do governo do Estado e R$ 615 mil de contrapartida municipal. A intervenção no trecho, que antes era em saibro, contempla as ruas Paraná, Farias, Minas Gerais e Feliz, totalizando 2,7 quilômetros de extensão.

“Fico muito feliz em ver essa obra entregue. Como alguém do litoral, sei como é importante esse tipo de avanço. Significa muito para o comércio, para os veranistas e para os moradores, que estão em número cada vez maior na região. Sempre digo que o Estado precisa ter condições de resolver os problemas das pessoas. Esse é nosso propósito: melhorar a vida de quem vive aqui. E só conseguimos fazer isso quando as contas estão organizadas, quando há responsabilidade fiscal e planejamento”, afirmou Gabriel.

"Esse é nosso propósito: melhorar a vida de quem vive aqui", disse o vice-governador -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O Programa Pavimenta já destinou R$ 640 milhões por meio de convênios a 445 municípios gaúchos. O total de investimentos em pavimentação no Litoral Norte chega a R$ 30,4 milhões destinados a 22 cidades. A iniciativa reforça a integração entre as praias, melhora a mobilidade e impulsiona o turismo e o desenvolvimento local.

Investimentos no Litoral Norte e reforço na segurança pública

Durante palestra na Acisatt, o vice-governador apresentou um amplo diagnóstico dos investimentos públicos no Litoral Norte, com destaque para infraestrutura, desenvolvimento econômico, saúde, educação e segurança pública. Entre 2019 e 2025, os municípios da região contam com R$ 731 milhões previstos, dos quais R$ 474,2 milhões já foram pagos em convênios, execuções diretas e repasses.

Gabriel também anunciou o repasse de duas viaturas semiblindadas para reforçar a segurança de Torres e apresentou os dados do RS Seguro , programa que completa seis anos, com R$ 3,7 bilhões investidos entre 2019 e 2026 em inteligência, integração das forças, políticas sociais e modernização do sistema prisional. No Litoral Norte, os investimentos em segurança entre 2019 e 2025 chegam a R$ 56,6 milhões, sendo R$ 2,3 milhões destinados a Torres.

Infraestrutura, saúde e segurança: governo amplia investimentos no Litoral Norte -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Os indicadores criminais da região apresentam quedas significativas, como a redução de 72% nos roubos de veículos, além da diminuição das ocorrências de diversos outros crimes, como latrocínio e abigeato, por exemplo. Os índices em Torres seguem a mesma tendência: redução de 95% nos roubos a carros e 76% menos homicídios.

Obras de infraestrutura e mobilidade

Em relação aos investimentos nas rodovias estaduais, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Gabriel explicou como foram aplicados os valores na recuperação de estradas, pontes, terceiras faixas, duplicações e manutenção. Os acessos municipais e as ligações regionais, que impulsionam o desenvolvimento dos municípios, também foram apresentados pelo vice-governador.

Entre as obras entregues no Litoral Norte estão as pontes de Três Cachoeiras, na ERS-494, no valor de R$ 5,2 milhões, e Caraá, na ERS-030, com custo de R$ 6,5 milhões. As duplicações da ERS-407 em Capão da Canoa (R$ 5,2 milhões) e da Paraguassú em Imbé (R$ 17,1 milhões), além da reforma da Fernandes Bastos em Tramandaí (R$ 2,5 milhões) também foram destacadas na palestra. Gabriel também mencionou a duplicação da ERS-407 em Xangri-lá, que está em licitação e custará R$ 16,3 milhões, e a ponte da ERS-417, em Itati, que conta com investimento de R$ 8,2 milhões e já foi 90% executada.

O vice-governador também tratou de obras estratégicas financiadas pelo Funrigs, como a RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, que recebe investimento de R$ 147 milhões. Ele mencionou ainda as novas pontes da ERS-494 e ERS-417, em Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba e Três Forquilhas, cujos convênios foram assinados em setembro e somam R$ 25,9 milhões em investimentos.

Outras frentes do governo estadual incluem o viaduto da ERS-407 em Xangri-lá e a duplicação da Estrada do Mar, a ERS-389, que estão com estudos previstos para iniciarem em 2026, com a inclusão do trecho que faz parte de Torres.

Ampliação de repasses para a saúde

Na área da saúde, o destaque foi o SUS Gaúcho, que ampliou os repasses anuais de R$ 2,74 milhões para R$ 8,51 milhões em Torres, um aumento de 210%, com ampliação de cirurgias e reforço na ortopedia. O município também recebe R$ 30 mil mensais para o Pronto Atendimento 24 horas e R$ 8,39 mil para transporte sanitário. Em todo o Litoral Norte, os investimentos em saúde somam R$ 17,3 milhões no período entre 2021 e 2025, com ações pelo Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar, Farmácia Cuidar+, SER Mulher e TEAcolhe.