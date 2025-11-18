Terça, 18 de Novembro de 2025
Gilbarco Veeder-Root apresenta soluções na Expocom 2025

A Gilbarco Veeder-Root participará da Expocom 2025. Durante o evento, a empresa apresentará a bomba PHS e o sistema de autopagamento FlexPay6, volt...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/11/2025 às 12h13

Durante sua participação na Expocom 2025, que acontece de 19 a 22 de novembro de 2025, em Foz do Iguaçu (PR), a Gilbarco Veeder-Root irá demonstrar como a tecnologia pode simplificar a operação e aprimorar a experiência do cliente nos postos de combustíveis. A empresa apresentará duas soluções: a Bomba PHS, focada em manutenção simplificada e padronização, e o sistema de Autopagamento FlexPay6, que permite transações diretas na bomba para dar autonomia ao consumidor. Além da exposição de produtos, o presidente da empresa, Bruno Rosas, apresentará uma palestra sobre o impacto da digitalização no abastecimento, no dia 21 de novembro, às 17h15.

A bomba PHS foi projetada com foco em manutenção simplificada e padronização operacional, e será disponibilizada em modelos de 2 e 4 abastecimentos, adequados a diferentes configurações de pátio e às exigências do novo RTM. O equipamento foi desenvolvido para facilitar integração com sistemas de automação já utilizados no setor.

O sistema FlexPay6 possibilita a realização de pagamento diretamente na bomba, oferecendo diferentes formas de transação. A solução tem como objetivo reduzir etapas do atendimento e permitir maior autonomia ao consumidor durante o processo de abastecimento. O equipamento integra-se aos sistemas já adotados por postos que operam com meios digitais de pagamento.

Além da exposição de produtos, a empresa participará da programação de conteúdo da Expocom. No dia 21 de novembro, às 17h15, o presidente da Gilbarco Veeder-Root América Latina, Bruno Rosas, apresentará a palestra “8 minutos – Tecnologia a serviço da experiência do cliente”. O tema abordará o impacto da digitalização nas etapas do abastecimento, desde a chegada ao posto até a finalização da compra.

A Expocom 2025 ocorrerá no Rafain Palace Hotel & Convention, reunindo empresas e profissionais ligados ao setor de combustíveis, equipamentos e automação. A programação inclui exposição, debates técnicos e apresentações sobre tendências e processos do segmento.

Serviço
Expocom 2025 – 19 a 22 de novembro
Local: Rafain Palace Hotel & Convention
Endereço: Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu (PR)
Palestra: 21/11, às 17h15 – “8 minutos: Tecnologia a serviço da experiência do cliente”

