Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite lança período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro

O governador Eduardo Leite lançou, nesta terça-feira (18/11), o período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro, Dia Nacional de Zumbi dos P...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/11/2025 às 12h13
Leite lança período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro
No Palácio Piratini, governador recebeu referências na área e discutiu importância da luta antirracista -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite lançou, nesta terça-feira (18/11), o período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença de referências na área, como a professora Sátira Pereira Machado – estudiosa da literatura negra – e a educadora Naiara Silveira Lacerda – filha do poeta Oliveira Silveira, precursor do movimento que originou o Dia da Consciência Negra. Também participaram a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Durante o ato, o governador assinou o decreto que oficializa 2026 como o ano das celebrações, reforçando a importância histórica da data de 20 de Novembro – proposta originalmente em Porto Alegre, em 1971, pelo Grupo Palmares. Um dos idealizadores do grupo foi o poeta gaúcho Oliveira Silveira, responsável por transformar a data em um marco nacional da luta antirracista e da memória de Zumbi dos Palmares.

“Essa luta não é apenas de um grupo, mas de todos nós. Nunca seremos a sociedade que queremos, justa e igualitária, se uma parte ficar para trás e continuar sofrendo com o preconceito. Portanto, não é uma busca apenas do povo negro, mas de todos que querem um futuro melhor”, ressaltou Leite. “Estamos decretando o ano que celebra os 55 anos do 20 de novembro, rememorando a contribuição do povo negro para a construção do Estado e do país. Queremos reafirmar o compromisso do governo de guiar a sociedade na direção correta, da equidade e do respeito. Essa data ganhou relevância a partir do grande intelectual gaúcho Oliveira Silveira, ajudando a disseminar a força desse movimento por todo o Brasil.”

"Essa luta não é apenas de um grupo, mas de todos nós", afirmou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Stefanie, por sua vez, reforçou a importância do trabalho da Secretaria da Educação (Seduc) na promoção da equidade racial. “O decreto transforma em compromisso de governo o trabalho que já vínhamos desenvolvendo na pasta em torno da equidade e das práticas antirracistas”, lembrou. “Nossa meta, entre novembro de 2025 e novembro de 2026, é ampliar esse movimento de forma capilar, alcançando ainda mais escolas e estudantes. Assim, fortalecemos ações já existentes e abrimos espaço para novas iniciativas construídas com a comunidade escolar.”

Programa de Educação Antirracista

O subsecretário de desenvolvimento da educação da Seduc, Marcelo Jeronimo Rodrigues Araújo, e a coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais para Equidade, Luana Rodrigues, também estiveram presentes na cerimônia, que destacou as ações da Seduc no âmbito do Programa de Educação Antirracista, criado em 2022.

O conjunto de iniciativas inclui formações para professores, protocolos de orientação e fortalecimento de Escolas Antirracistas, que incorporam as relações étnico-raciais em suas práticas pedagógicas e administrativas.

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Ascom Seduc e Thamíris Mondin/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 23 minutos

CNU: governo autoriza nomeação de mais 303 aprovados para vagas extras

Nomeações dependem de verba para pagar salários
Geral Há 44 minutos

Justiça afasta temporariamente presidente e diretor do BRB

Operação da PF combate emissão de títulos de créditos falsos

 (Foto: Divulgação)
Conflito Indígena Há 60 minutos

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação para coibir conflito em Terra Indígena de Nonoai

PF avança em investigação sobre crimes na Terra Indígena de Nonoai

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Polícia do Rio prende 17 pessoas em ação contra mentor de barricadas

Operação visa estrutura financeira do Comando Vermelho

 (Foto: Reprodução/ G1)
Golpe Há 2 horas

Empresário suspeito de golpe de R$ 20 milhões no Paraná que ostentava carros de luxo, cavalos e fazenda nas redes é preso

Segundo a corporação o suspeito estava foragido há quatro meses e foi localizado nesta semana em Francisco Beltrão, onde caminhava em um parque no centro da cidade.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
20° Sensação
2.04 km/h Vento
61% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Tecban e Elo lançam pagamento por biometria da palma da mão
Câmara Há 4 minutos

Projeto do Orçamento de 2026 recebe 7,4 mil emendas, totalizando R$ 255,5 bilhões
Turismo Há 4 minutos

SETUR e Embaixada do Brasil no Peru estreitam laços para fortalecer conectividade aérea e turismo
Tecnologia Há 19 minutos

Gilbarco Veeder-Root apresenta soluções na Expocom 2025
Câmara Há 19 minutos

Deputada comemora avanços para evitar violência contra vítimas em processos judiciais; ouça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,20%
Euro
R$ 6,19 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,305,83 +0,93%
Ibovespa
156,123,38 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias