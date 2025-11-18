Leite lança período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro

O governador Eduardo Leite lançou, nesta terça-feira (18/11), o período de celebrações pelos 55 anos do 20 de Novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença de referências na área, como a professora Sátira Pereira Machado – estudiosa da literatura negra – e a educadora Naiara Silveira Lacerda – filha do poeta Oliveira Silveira, precursor do movimento que originou o Dia da Consciência Negra. Também participaram a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Durante o ato, o governador assinou o decreto que oficializa 2026 como o ano das celebrações, reforçando a importância histórica da data de 20 de Novembro – proposta originalmente em Porto Alegre, em 1971, pelo Grupo Palmares. Um dos idealizadores do grupo foi o poeta gaúcho Oliveira Silveira, responsável por transformar a data em um marco nacional da luta antirracista e da memória de Zumbi dos Palmares.

“Essa luta não é apenas de um grupo, mas de todos nós. Nunca seremos a sociedade que queremos, justa e igualitária, se uma parte ficar para trás e continuar sofrendo com o preconceito. Portanto, não é uma busca apenas do povo negro, mas de todos que querem um futuro melhor”, ressaltou Leite. “Estamos decretando o ano que celebra os 55 anos do 20 de novembro, rememorando a contribuição do povo negro para a construção do Estado e do país. Queremos reafirmar o compromisso do governo de guiar a sociedade na direção correta, da equidade e do respeito. Essa data ganhou relevância a partir do grande intelectual gaúcho Oliveira Silveira, ajudando a disseminar a força desse movimento por todo o Brasil.”

"Essa luta não é apenas de um grupo, mas de todos nós", afirmou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Stefanie, por sua vez, reforçou a importância do trabalho da Secretaria da Educação (Seduc) na promoção da equidade racial. “O decreto transforma em compromisso de governo o trabalho que já vínhamos desenvolvendo na pasta em torno da equidade e das práticas antirracistas”, lembrou. “Nossa meta, entre novembro de 2025 e novembro de 2026, é ampliar esse movimento de forma capilar, alcançando ainda mais escolas e estudantes. Assim, fortalecemos ações já existentes e abrimos espaço para novas iniciativas construídas com a comunidade escolar.”

Programa de Educação Antirracista

O subsecretário de desenvolvimento da educação da Seduc, Marcelo Jeronimo Rodrigues Araújo, e a coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais para Equidade, Luana Rodrigues, também estiveram presentes na cerimônia, que destacou as ações da Seduc no âmbito do Programa de Educação Antirracista, criado em 2022.

O conjunto de iniciativas inclui formações para professores, protocolos de orientação e fortalecimento de Escolas Antirracistas, que incorporam as relações étnico-raciais em suas práticas pedagógicas e administrativas.

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.