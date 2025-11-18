Plataforma amplia acesso a dados globais de crédito

A Traderisk, consultoria dedicada exclusivamente aos ramos de Seguro Garantia e Seguro de Crédito, anunciou o lançamento da Traderisk 360º, uma plataforma tecnológica que reúne dados utilizados em análises de crédito no Brasil e na América Latina. O projeto é fruto de uma parceria estratégica com a Coface, multinacional francesa com mais de 75 anos de atuação global em inteligência e seguro de crédito.



A solução permite que empresas, federações e entidades de classe consultem relatórios, scores e informações financeiras de companhias no Brasil e em mais de 190 países, de forma totalmente digital e automatizada. Segundo a companhia, o objetivo é democratizar o uso de dados empresariais de alta qualidade, antes acessíveis apenas a grandes corporações e instituições financeiras.



“Nosso papel é tornar o crédito mais inteligente, acessível e previsível. A informação é a primeira linha de defesa contra a inadimplência”, afirma Adriano Tomasoni, fundador da Traderisk.



A plataforma também passa a oferecer ambientes personalizados para federações e entidades setoriais, que poderão disponibilizar aos seus associados o acesso às informações da base utilizada pela Coface. Nesse modelo, a cobrança é realizada diretamente pela Traderisk, que repassa às entidades um percentual referente aos clientes originados por esses canais, estruturando uma forma contínua de remuneração e participação institucional.



Com dados e análises fornecidos pela Coface — utilizada por empresas, instituições financeiras e exportadores em diversos países —, a plataforma reúne informações internacionais aplicadas à avaliação de crédito corporativo.



“Há uma demanda crescente por ferramentas que concentrem informações internacionais relevantes para a análise de crédito empresarial”, observa Adriano Tomasoni. “A plataforma passa a oferecer esse tipo de consolidação de dados em um único ambiente, com foco no uso corporativo”, complementa.



A iniciativa surge em um cenário global desafiador, em que a inadimplência empresarial e a escassez de dados qualificados comprometem decisões estratégicas. Segundo estudo do Banco Mundial (2023), milhões de empresas enfrentam obstáculos no acesso ao crédito por não possuírem informações consistentes sobre seus próprios clientes e fornecedores — um fator crítico que compromete o fluxo de caixa, amplia o risco sistêmico e enfraquece cadeias produtivas inteiras.

“O nome Traderisk — derivado de trade (comércio) e risk (risco) — foi escolhido em referência à atuação da empresa no segmento de gestão de risco aplicado às operações comerciais. Com o lançamento da Traderisk 360º, a organização passa a oferecer uma plataforma estruturada para a integração de informações utilizadas em análises de crédito e risco empresarial”, conclui Tomasoni.