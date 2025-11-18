Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação para coibir conflito em Terra Indígena de Nonoai

A Polícia Federal, com apoio da Brigada Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira, 18, a segunda fase da Operação PO’I MAG II (Grande Líder), voltada a conter o acirramento do conflito indígena e apurar crimes graves registrados em 2025 na Reserva Indígena de Nonoai, no Rio Grande do Sul.

Nesta nova etapa, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão relativos a uma das tentativas de homicídio ocorridas no auge da violência. As ordens judiciais têm o objetivo de reunir informações e evidências que auxiliem na identificação de todos os participantes dos ataques.

Disputa pela liderança

O inquérito investiga um confronto armado entre dois grupos indígenas rivais pela liderança da Terra Indígena de Nonoai, que reúne cerca de 16 mil hectares e três aldeias: Sede (Nonoai), Bananeiras (Gramado dos Loureiros) e Pinhalzinho (Planalto). Antes unificadas sob um único cacique, as aldeias passaram a viver tensão desde março de 2025, quando integrantes da Aldeia Sede anunciaram a “independência” do cacicado e instituíram uma nova liderança.

Crimes sob apuração

A escalada de violência ao longo de 2025 resultou em um homicídio, sete tentativas de homicídio, incêndios criminosos, além de danos e expulsões de moradores. A primeira fase da Operação PO’I MAG II já havia sido realizada em agosto de 2025, quando foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão autorizados pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo.







