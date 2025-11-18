Terça, 18 de Novembro de 2025
Indicados ao Prêmio Kwai 2025 refletem cenário digital

Lista reúne criadores de diferentes formatos e linguagens presentes nas plataformas ao longo do ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/11/2025 às 11h17
Indicados ao Prêmio Kwai 2025 refletem cenário digital
Freepik

Os indicados ao Prêmio Kwai 2025 na categoria "Criador do Ano" representam diferentes estilos e regiões do país, evidenciando a diversidade da produção de conteúdo digital brasileira. A lista, composta por 10 criadores de diferentes regiões do país, reflete o amadurecimento de uma geração pela criatividade, pela capacidade de engajamento e pela forma de retratar o cotidiano em vídeos curtos e acessíveis.

Com conteúdos que vão do humor à confeitaria, passando pelos vlogs e relacionamentos, os indicados traduzem o espírito do Kwai de ser uma plataforma que valoriza a diversidade cultural e celebra talentos de todos os cantos do Brasil.

Para Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai, o reconhecimento a esses talentos mostra como o ambiente digital está mais inclusivo. "O sucesso dos criadores regionais revela uma transformação importante no ecossistema digital brasileiro. Hoje, sotaques, costumes e experiências locais ganham visibilidade nacional, mostrando que a criatividade e o talento estão em todo o país. E o Kwai é um agente direto que tem fomentado esse ecossistema desde que chegou ao Brasil", destaca.

O cotidiano e as atividades simples do dia a dia nunca estiveram tão em alta no Kwai. Uma das indicadas na categoria Criador do Ano é Lindaci Luna, natural de Passira (PE) e com mais de 6 milhões de seguidores, que conquistou o público pela espontaneidade e situações bem corriqueiras, como as festas em casa, o relacionamento com a namorada Andressa ou os ensinamentos de como abrir uma jaca. Da região Norte, o amapaense Vadricio Santana, criador do perfil @matutoejayra, mostra a vida simples e as conquistas de um jovem casal, como a compra e a construção da casa própria ou os desafios de cuidar de um bebê, para mais de 700 mil fãs.

Do Rio de Janeiro vem o perfil Carolixas, comandado pelo casal Carol Jacques e Carol De Paula, que conquistaram mais de 1,5 milhão de fãs postando vídeos que abordam assuntos como cultura pop, esportes e representatividade LGBTQIA+. Bruna Lohaiine reúne uma legião de 3 milhões de seguidores no app para ver conteúdos sobre maternidade e estilo de vida de forma natural e próxima. Outra criadora indicada, desta vez mineira de Belo Horizonte, é Diane Cunha, que também aposta na rotina de cuidados e família, com um conteúdo bem "vida real" para gerar identificação com os usuários. Os criadores de conteúdo voltados ao humor também se destacaram em 2025 e estão entre os indicados da premiação. Ítalo Sena, natural de Recife (PE), acumula mais de 7 milhões de seguidores e, com mais de uma década de carreira, consolidou-se como um dos grandes nomes do humor nacional. É conhecido por vídeos no estilo "câmera escondida" e "pegadinhas de rua". Já Victor Melo, natural de Paulista (PE), conquistou o público com seus esquetes nos quais interpreta diversos personagens em situações do dia a dia, explorando com o humor que surge das cenas cotidianas. Ele é hoje um dos criadores mais populares do Kwai, com mais de 10 milhões de seguidores.

Para fechar a lista, há dois creators já consolidados no cenário digital brasileiro: o mineiro Gustavo Tubarão, natural de Cana Verde (MG), mantém destaque entre os principais criadores brasileiros abordando assuntos variados, inclusive sobre questões de saúde mental; e Vivi Cake, paranaense que é seguida por milhões de usuários e conhecido por vídeos de confeitaria que combinam técnica e apelo visual.

A terceira edição do Prêmio Kwai será no dia 26 de novembro, em São Paulo, com uma cerimônia de gala no Teatro Santander, apresentada por Otaviano Costa e Thaynara OG. O evento celebra a força da brasilidade na criação de conteúdo digital e reconhecerá os principais nomes da plataforma em dez categorias, escolhidos por meio de votação popular realizada no início de novembro. A premiação será transmitida ao vivo, a partir das 19h, no perfil oficial do Kwai.

