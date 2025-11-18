Empresário suspeito de golpe de R$ 20 milhões no Paraná que ostentava carros de luxo, cavalos e fazenda nas redes é preso

O empresário Celso Fruet, dono de uma cerealista em Campo Bonito, no oeste do Paraná, foi preso pela Polícia Civil suspeito de aplicar um golpe de cerca de R$ 20 milhões contra agricultores da região. Segundo a corporação, ele estava foragido há quatro meses e foi localizado nesta semana em Francisco Beltrão, onde caminhava em um parque no centro da cidade.

A delegada Raiza Bedim, responsável pela investigação, afirmou que 124 produtores registraram boletim de ocorrência contra o empresário, que teve a prisão preventiva decretada por estelionato.

Fruet era considerado foragido desde julho. De acordo com a polícia, equipes vinham recebendo denúncias anônimas sobre possíveis deslocamentos do empresário entre Toledo, Francisco Beltrão e até o Paraguai.

Durante uma diligência no centro da cidade, investigadores reconheceram um homem e uma mulher caminhando no parque. As características batiam com as de Fruet.

A cerealista de Fruet recolhia grãos de agricultores locais havia cerca de 30 anos. Segundo a investigação, ele atraía produtores oferecendo valores acima do mercado.

“Se a saca custava R$ 100, ele pagava R$ 104 ou R$ 105”, explicou a delegada.

No fim de julho, o empresário sumiu após esvaziar os silos da empresa. Quando agricultores chegaram ao local no dia 21, encontraram o prédio sem grãos, sem computadores e sem funcionários. A equipe foi informada de que a cerealista havia sido vendida e que Fruet havia deixado a cidade.