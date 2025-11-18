Trânsito na Avenida Santa Rosa é interrompido nos dois sentidos para montagem da Feira Negócios daqui em Tenente Portela

O trânsito na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela, será interrompido definitivamente nos dois sentidos a partir das 13h30 desta terça-feira e permanecerá bloqueado até o encerramento da Feira Negócios daqui, que acontece entre os dias 21 e 23 de novembro. A medida foi adotada pela organização do evento para permitir a conclusão da montagem das estruturas que irão receber os expositores e garantir segurança aos trabalhadores envolvidos.



A Feira Negócios daqui tem entrada franca e reunirá empresas de diversos segmentos, apresentando produtos, serviços e novidades ao público regional. Além disso, contará com uma ampla praça de alimentação, oferecendo opções gastronômicas variadas ao longo dos três dias.



A programação musical também é um destaque desta edição. Na quinta-feira, dia 21, sobem ao palco Dilli & Viola e Mathias e Júnior & César. No dia 22, a festa continua com apresentações da Banda Aesa e da dupla Roger & Gustavo. O encerramento, no domingo, dia 23, fica por conta do Grupo Tô Di Boa, que promete animar o público.

A organização reforça o pedido de atenção dos motoristas para as mudanças no trânsito e convida a comunidade a prestigiar o evento, que movimenta a economia local e valoriza empreendedores da região.







