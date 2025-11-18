Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mavenir Introduz Estratégia Corporativa e Visão de IA em Evento Anual de Analistas Globais

Evento de dois dias descreverá a estratégia e o roteiro da Mavenir da automação habilitada para Core e IA, apoiando as operadoras na jornada de red...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/11/2025 às 04h07

RICHARDSON, Texas, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis IA por design, realizará seu evento anual de analistas nos dias 19 e 20 de novembro de 2025, e introduzir o posicionamento de mercado e o roteiro atualizados da empresa. O evento destacará como as soluções IA por design e nativas na nuvem da Mavenir viabilizam que as operadoras acelerem sua jornada em direção a redes autônomas, impulsionando a eficiência operacional e revelando novas oportunidades de monetização. 

A Mavenir tem o objetivo viabilizar a mudança do setor de redes integradas de IA a redes nativas de IA. Com as operadoras evoluindo para modelos TechCo mais orientados a software e a serviços, a capacidade de automatização das operações e de gerenciamento inteligente dos recursos de rede passa a ser essencial. No evento, a Mavenir falará sobre suas novas prioridades estratégicas em apoioàessa transição. 

A nova estratégia da Mavenir se concentrará em três áreas principais:

  • IA para redes autônomas – avanço na garantia de serviço agêntico e na inteligência da rede para eficiência operacional e habilitação de redes autônomas TMF Nível 4/5.
  • IA para monetização – rápido desenvolvimento e entrega de novos serviços de IA, com a utilização da grande pegada de implantação dos produtos principais da Mavenir. 
  • AI-RAN – impulso da eficiência energética, otimização do espectro, e viabilização de redes não terrestres (NTN) e macroimplantações com a computação com reconhecimento de localização e inteligência de borda.

O evento incluirá apresentações dos principais clientes das operadoras de telefonia móvel, atualizações abrangentes do portfólio, e estratégia e visão atualizadas da empresa, com um foco claro na progressão da empresa em direção às redes nativas de IA.

O Presidente e CEO da Mavenir, Pardeep Kohli, que abrirá o evento de dois dias falando sobre a estratégia de avanço da empresa, disse: “As telecomunicações são o nosso DNA e temos um profundo entendimento de como as redes precisam evoluir. As operadoras estão focadas em aumentar a eficiência operacional e acelerar o movimento em direção a operações de rede autônomas. Nossa estratégia está voltada para o direcionamento do setor a redes inteligentes, automatizadas e adaptáveis. A Mavenir combina uma experiência incomparável no domínio das telecomunicações com software aberto, escalável e nativo da nuvem para aprimorar as redes móveis com soluções que são IA por design.​Este evento é uma oportunidade de compartilhar nossa direção e nos envolver diretamente com a comunidade global de analistas de telecomunicações.”

Sobre a Mavenir 

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais ​para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. 

Para mais informações, visite www.mavenir.com 

Contato com a Mídia

Contatos de RP da Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]

Foto deste comunicado disponível em:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc8059f-239c-43c9-a769-8c2d11bd388a


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9577715)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
SoftExpert Software | AWS
Tecnologia Há 11 horas

SoftExpert lança solução 3.0 e celebra 30 anos com expansão

Com a chegada da versão 3.0, a SoftExpert consolida três décadas de inovação em gestão corporativa e amplia sua presença global.

 Imagem de wayhomestudio no Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Procura por smartphones seminovos cresce entre brasileiros

Levantamento da Assurant mostra que modelos como Galaxy S, iPhones 12, 13 e 13 Pro, além de aparelhos da Motorola e LG, estão entre os mais buscado...
Tecnologia Há 14 horas

UPAD lança o “Rakija Gate” — primeiro protocolo antibots dos Bálcãs — durante a venda de ingressos mais disputada da história da região

A startup de infraestrutura para venda de ingressos em rápido crescimento acionou, pela primeira vez, seu filtro de anomalias com tecnologia cultur...

 Grupo Adali
Tecnologia Há 16 horas

IA cresce na advocacia e transforma rotina dos escritórios

Pesquisa mostra que 29% dos escritórios criaram áreas voltadas à inovação e 23% adotaram gestão tecnológica para aprimorar serviços jurídicos. Solu...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 16 horas

Next Step integra consultoria, mentoria e tecnologia

Pedro Flori Ramos, fundador e CEO da Next Step, explica a atuação da empresa e destaca o Sistema Arca. A solução funciona como um conciliador finan...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
13° Sensação
0.98 km/h Vento
91% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 hora

Mavenir Introduz Estratégia Corporativa e Visão de IA em Evento Anual de Analistas Globais
Direitos Humanos Há 5 horas

Demarcar terras dá segurança a quem protege o meio ambiente, diz MJ
Geral Há 5 horas

PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá
Justiça Há 8 horas

STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas
Sistema prisional Há 9 horas

Projeto Mãos que Reconstroem fomenta o trabalho prisional para mais de 15 mil apenados no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,16 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 511,315,37 -1,06%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias