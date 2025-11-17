Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta segunda-feira (17/11), da abertura da 15ª edição da Feira Zero+ – Calçados, Acessórios e Moda, re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/11/2025 às 20h16
Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Vice-governador falou de investimentos a empreendedores -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta segunda-feira (17/11), da abertura da 15ª edição da Feira Zero+ – Calçados, Acessórios e Moda, realizada na Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, região considerada o coração do setor coureiro-calçadista gaúcho. Durante o evento, Gabriel ressaltou a excelência da produção de calçados no Rio Grande do Sul, reconhecidos entre os melhores do Brasil e do mundo, e apresentou as medidas adotadas pelo governo do Estado para fortalecer a cadeia produtiva, especialmente após os impactos das enchentes de 2024 e do tarifaço dos Estados Unidos aplicado às exportações brasileiras.

“A indústria calçadista é um símbolo da capacidade empreendedora dos gaúchos. O governo tem atuado para dar suporte ao setor, ampliar competitividade e assegurar condições para que nossas empresas sigam gerando emprego e renda”, afirmou o vice-governador.

Segundo Gabriel, entre as ações mais recentes estão a criação de uma linha especial de crédito de R$ 100 milhões no BRDE e a liberação de até R$ 376 milhões em saldos credores de ICMS, beneficiando mais de 170 empresas. “Com essas medidas, já ultrapassamos a marca de R$ 300 milhões em créditos autorizados pelo Estado para apoiar as empresas mais afetadas pelos eventos extremos e pela perda de competitividade no mercado externo”, destacou.

Mercado de trabalho

Gabriel também ressaltou o momento positivo do mercado de trabalho e apontou a importância do investimento em capital humano para preparar a economia gaúcha para o futuro.

“Temos hoje no Estado o menor índice de desemprego dos últimos 13 anos. No ano passado, mesmo com as enchentes, tivemos um saldo positivo na abertura de empresas e, no primeiro trimestre deste ano, batemos o recorde no país de abertura de vagas de emprego. Mas o RS está envelhecendo mais rapidamente do que o restante do país. Cerca de 20% dos gaúchos têm mais de 60 anos. Por isso, é fundamental investirmos na qualificação da mão de obra para garantir produtividade, competitividade e um futuro de oportunidades”, enfatizou Gabriel.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que também participou do evento, destacou o trabalho do Estado em prol da competitividade das empresas gaúchas. “Essa é uma cadeia estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho, por meio da Sedec e da InvestRS, tem sido fortalecer a presença das empresas gaúchas em mercados cada vez mais exigentes e apoiar iniciativas que geram renda, emprego e potencializam o desenvolvimento e a economia do nosso Estado”, salientou o secretário.

Também estavam presentes na abertura da Feira Zero+ o prefeito do município, Gustavo Fink, o vice-presidente regional do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs), Tibúrcio Grings, a Diretora da Mercator Feiras e Eventos, Roberta Pletsch, além de representantes da Assembleia Legislativa e do setor coureiro-calçadista.

Sobre a Feira

A Feira Zero+, que tem apoio institucional do governo do Estado, por meio da Sedec, ocorre até o dia 19 de novembro. A iniciativa antecipa tendências da moda outono/inverno em calçados e acessórios, conta com 150 marcas e deve receber cerca de 6 mil visitantes. Esta é a primeira vez na qual o evento é realizado em Novo Hamburgo. As edições anteriores ocorreram em Gramado.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 12 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades

Foram mapeados 13.604 pontos de bloqueio no estado
Geral Há 1 hora

Morre no Rio, o músico, compositor e ator Jards Macalé, aos 82 anos

Ele teve uma parada cardíaca, após passar por cirurgia

 Planejamento prevê conclusão em 12 meses e reforça compromisso com infraestrutura segura -Foto: Vitor Rosa/Secom
Transportes Há 2 horas

Leite autoriza início das obras de mais um trecho na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta segunda-feira (17/11), em ato no Palácio Piratini, a ordem de início das obras de reconstrução da ERS-3...
Geral Há 2 horas

Brasil recebe primeiro lote de insulina glargina para diabetes tipo 2

Medicamento será oferecido pelo Sistema Único de Saúde
Geral Há 3 horas

Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal

Criança de 9 anos teve dois dedos parcialmente amputados

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias