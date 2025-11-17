Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta segunda-feira (17/11), da abertura da 15ª edição da Feira Zero+ – Calçados, Acessórios e Moda, realizada na Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, região considerada o coração do setor coureiro-calçadista gaúcho. Durante o evento, Gabriel ressaltou a excelência da produção de calçados no Rio Grande do Sul, reconhecidos entre os melhores do Brasil e do mundo, e apresentou as medidas adotadas pelo governo do Estado para fortalecer a cadeia produtiva, especialmente após os impactos das enchentes de 2024 e do tarifaço dos Estados Unidos aplicado às exportações brasileiras.

“A indústria calçadista é um símbolo da capacidade empreendedora dos gaúchos. O governo tem atuado para dar suporte ao setor, ampliar competitividade e assegurar condições para que nossas empresas sigam gerando emprego e renda”, afirmou o vice-governador.

Segundo Gabriel, entre as ações mais recentes estão a criação de uma linha especial de crédito de R$ 100 milhões no BRDE e a liberação de até R$ 376 milhões em saldos credores de ICMS, beneficiando mais de 170 empresas. “Com essas medidas, já ultrapassamos a marca de R$ 300 milhões em créditos autorizados pelo Estado para apoiar as empresas mais afetadas pelos eventos extremos e pela perda de competitividade no mercado externo”, destacou.

Mercado de trabalho

Gabriel também ressaltou o momento positivo do mercado de trabalho e apontou a importância do investimento em capital humano para preparar a economia gaúcha para o futuro.

“Temos hoje no Estado o menor índice de desemprego dos últimos 13 anos. No ano passado, mesmo com as enchentes, tivemos um saldo positivo na abertura de empresas e, no primeiro trimestre deste ano, batemos o recorde no país de abertura de vagas de emprego. Mas o RS está envelhecendo mais rapidamente do que o restante do país. Cerca de 20% dos gaúchos têm mais de 60 anos. Por isso, é fundamental investirmos na qualificação da mão de obra para garantir produtividade, competitividade e um futuro de oportunidades”, enfatizou Gabriel.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que também participou do evento, destacou o trabalho do Estado em prol da competitividade das empresas gaúchas. “Essa é uma cadeia estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho, por meio da Sedec e da InvestRS, tem sido fortalecer a presença das empresas gaúchas em mercados cada vez mais exigentes e apoiar iniciativas que geram renda, emprego e potencializam o desenvolvimento e a economia do nosso Estado”, salientou o secretário.

Também estavam presentes na abertura da Feira Zero+ o prefeito do município, Gustavo Fink, o vice-presidente regional do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs), Tibúrcio Grings, a Diretora da Mercator Feiras e Eventos, Roberta Pletsch, além de representantes da Assembleia Legislativa e do setor coureiro-calçadista.

Sobre a Feira

A Feira Zero+, que tem apoio institucional do governo do Estado, por meio da Sedec, ocorre até o dia 19 de novembro. A iniciativa antecipa tendências da moda outono/inverno em calçados e acessórios, conta com 150 marcas e deve receber cerca de 6 mil visitantes. Esta é a primeira vez na qual o evento é realizado em Novo Hamburgo. As edições anteriores ocorreram em Gramado.