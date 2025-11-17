Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre no Rio, o músico, compositor e ator Jards Macalé, aos 82 anos

Ele teve uma parada cardíaca, após passar por cirurgia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/11/2025 às 19h22

Morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, o ator, músico e compositor Jards Macalé. Eles estava internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar. Ele sofreu uma parada cardíaca, após passar por cirurgia. A morte foi anunciada nas redes sociais do artista.

[Post Instagram]

"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando Meu Nome é Gal , com toda a energia e bom humor que sempre teve", diz a publicação.

Biografia

Jards Anet da Silva, nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, em 3 de março de 1943, nas proximidades do morro da Formiga. Iniciou sua trajetória cultural, na década de 1960.

Foi cantor, músico, compositor e ator. Cresceu rodeado de música: no morro, os batuques do samba, na casa ao lado de onde morava, os cantores Vicente Celestino e Gilda de Abreu.

Na residência dos pais, escutava os foxes, as valsas e as modinhas, tocadas ao piano pela mãe, Lígia, que também cantava e no acordeom, pelo pai.

O coro familiar tinha o irmão mais novo Roberto e o próprio Jards. No áureos tempos do rádio, ouvia a Rádio Nacional e os cantores de sucesso, como Silvio Caldas, Francisco Alves (O Rei da Voz), Cauby Peixoto, Orlando Silva, Marlene e Emilinha, que se apresentavam aos sábados no Programa César de Alencar .

Ainda jovem, se mudou com a família para o bairro de Ipanema, onde ganhou o apelido de Macalé, comparado ao pior de jogador de futebol do Botafogo, que tinha esse apelido.

Na adolescência, formou seu primeiro grupo musical, o duo Dois no Balanço. Mais tarde veio o Conjunto Fantasia de Garoto, que tocava jazz , serenata e samba-canção.

Ele estudou piano e orquestração com o maestro Guerra Peixe, violoncelo com Peter Daueslsberg, guitarra com Turibio Santos e Jodacil Damasceno e análise musical com Esther Scliar.

Sua carreira profissional começou em 1965 como guitarrista do Grupo Opinião. Foi diretor musical das primeiras apresentações de Maria Bethânia. Teve composições gravadas por Elisete Cardoso e Nara Leão, entre outros.

Com Gal Costa, Paulinho da Viola e seu parceiro de composição José Carlos Capinam, criou a Agência Tropicarte, para gerenciar seus shows.

Participou como ator e compositor da trilha sonora dos filmes Amuleto de Ogum e Tenda dos Milagres , de Nelson Pereira dos Santos.

Também compôs para as trilhas sonoras de Macunaíma , de Joaquim Pedro de Andrade, Antonio das Mortes , de Glauber Rocha, A Rainha Diaba , de Antonio Carlos Fontoura e Se Segura, Malandro! , de Hugo Carvana.

Macalé é autor de músicas como Vapor Barato, Anjo Exterminado, Mal Secreto, Movimento dos Barcos, Rua Real Grandeza, Alteza, Hotel Estrela e Poema da Rosa .

Entre os intérpretes de suas canções estão Gal Costa, Maria Bethânia, Clara Nunes, Camisa Vênus e O Rappa, entre outros.

Em 2019, seu álbum Besta Fera foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB e considerado um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

A APCA também escolheu seu álbum Coração Bifurcado como um dos 50 melhores álbuns brasileiros de 2023 e a colaboração Mascarada: Zé Kéti com o Sérgio Krakopwski, como um dos 50 melhores álbuns de 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 14 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades

Foram mapeados 13.604 pontos de bloqueio no estado

 Vice-governador falou de investimentos a empreendedores -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 14 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta segunda-feira (17/11), da abertura da 15ª edição da Feira Zero+ – Calçados, Acessórios e Moda, re...

 Planejamento prevê conclusão em 12 meses e reforça compromisso com infraestrutura segura -Foto: Vitor Rosa/Secom
Transportes Há 2 horas

Leite autoriza início das obras de mais um trecho na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta segunda-feira (17/11), em ato no Palácio Piratini, a ordem de início das obras de reconstrução da ERS-3...
Geral Há 2 horas

Brasil recebe primeiro lote de insulina glargina para diabetes tipo 2

Medicamento será oferecido pelo Sistema Único de Saúde
Geral Há 3 horas

Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal

Criança de 9 anos teve dois dedos parcialmente amputados

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias