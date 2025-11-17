Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite autoriza início das obras de mais um trecho na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta segunda-feira (17/11), em ato no Palácio Piratini, a ordem de início das obras de reconstrução da ERS-3...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/11/2025 às 18h47
Leite autoriza início das obras de mais um trecho na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca
Planejamento prevê conclusão em 12 meses e reforça compromisso com infraestrutura segura -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta segunda-feira (17/11), em ato no Palácio Piratini, a ordem de início das obras de reconstrução da ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca. Os 13 quilômetros que foram os mais impactados pelas chuvas de 2024 na rodovia receberão investimento de R$ 169,76 milhões. O aporte total na estrada, incluindo mais um trecho de dez quilômetros e duas pontes, soma R$ 229,45 milhões.

A obra, que será executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), terá início pelo trecho mais próximo a Agudo. Os primeiros trabalhos serão de limpeza e remoção do material proveniente da erosão para depois ser realizada a reconstrução dos aterros. Também serão abertos os caminhos de serviço para execução dos viadutos de várzea.

O governador relembrou a tragédia climática do ano passado e os estragos provocados, ressaltando que as obras que serão realizadas no trecho vão além da reconstrução, contemplando uma nova infraestrutura, aprimorada e resiliente. “Essa foi uma rodovia que tornou-se simbólica pela destruição que ocorreu no RS no ano passado em razão das enxurradas. Tivemos 95% dos municípios gaúchos afetados e tudo isso fez com que a demanda explodisse em termos de infraestrutura no nosso Estado. E no caso deste trecho, não poderíamos apenas refazer a rodovia que lá existia, mas sim construir uma nova. Da forma como era, a rodovia sofreu diversos rompimentos com a força das águas quando do extravasamento do rio. Por isso, vamos construir uma nova estrada, melhor, mais resiliente, com trechos elevados e capacidade de suportar novos eventos climáticos. Esse planejamento demandou tempo, mas agora celebramos o início das obras, que vai ocorrer ainda nesta semana, com a previsão de conclusão em 12 meses”, destacou.

"Vamos construir uma nova estrada, melhor, mais resiliente e com capacidade de suportar novos eventos climáticos", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário da Selt, Juvir Costella, destaca que o Estado dá um passo importante para retomar a trafegabilidade da ERS-348. “Em outubro iniciamos a recuperação do trecho entre São João do Polêsine e Dona Francisca, as obras das pontes sobre o arroio Guarda Mor e sobre o rio Soturno estão avançando. Agora conseguimos entrar no trecho mais complexo. Seguimos firmes no compromisso de entregar a infraestrutura adequada para a população dessa região.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, recorda que a forma como as chuvas impactaram a região exigiu estudos mais aprofundados, por envolver questões hidrológicas para verificar a dimensão e o local adequado, especialmente para a construção de dois viadutos. “Vamos conseguir atender o pedido da população para incluir essas estruturas, mas principalmente, temos um projeto dimensionado para se manter seguro frente a situações climáticas.”

Obra de rodovia e pontes estão em andamento

Também na ERS-348 está em andamento a recuperação da rodovia entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde serão reconstruídos dez quilômetros, com investimentos de R$ 33,2 milhões. A obra começou em outubro.

Em setembro, foram iniciadas as obras de duas pontes na ERS-348, uma sobre o Arroio Guarda Mor e outra sobre o Rio Soturno, com investimento de R$ 26,5 milhões. As duas estruturas, levadas pelas enchentes de 2024, devem ser concluídas em 2026.

A nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. Será 3,42 metros mais alta do que a anterior, aumentando sua segurança e resiliência. O investimento total será de R$ 11,8 milhões.

Texto: Ascom/Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades

Foram mapeados 13.604 pontos de bloqueio no estado

 Vice-governador falou de investimentos a empreendedores -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 12 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta segunda-feira (17/11), da abertura da 15ª edição da Feira Zero+ – Calçados, Acessórios e Moda, re...
Geral Há 1 hora

Morre no Rio, o músico, compositor e ator Jards Macalé, aos 82 anos

Ele teve uma parada cardíaca, após passar por cirurgia
Geral Há 2 horas

Brasil recebe primeiro lote de insulina glargina para diabetes tipo 2

Medicamento será oferecido pelo Sistema Único de Saúde
Geral Há 3 horas

Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal

Criança de 9 anos teve dois dedos parcialmente amputados

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias