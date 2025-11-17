Leite autoriza início das obras de mais um trecho na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta segunda-feira (17/11), em ato no Palácio Piratini, a ordem de início das obras de reconstrução da ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca. Os 13 quilômetros que foram os mais impactados pelas chuvas de 2024 na rodovia receberão investimento de R$ 169,76 milhões. O aporte total na estrada, incluindo mais um trecho de dez quilômetros e duas pontes, soma R$ 229,45 milhões.

A obra, que será executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), terá início pelo trecho mais próximo a Agudo. Os primeiros trabalhos serão de limpeza e remoção do material proveniente da erosão para depois ser realizada a reconstrução dos aterros. Também serão abertos os caminhos de serviço para execução dos viadutos de várzea.

O governador relembrou a tragédia climática do ano passado e os estragos provocados, ressaltando que as obras que serão realizadas no trecho vão além da reconstrução, contemplando uma nova infraestrutura, aprimorada e resiliente. “Essa foi uma rodovia que tornou-se simbólica pela destruição que ocorreu no RS no ano passado em razão das enxurradas. Tivemos 95% dos municípios gaúchos afetados e tudo isso fez com que a demanda explodisse em termos de infraestrutura no nosso Estado. E no caso deste trecho, não poderíamos apenas refazer a rodovia que lá existia, mas sim construir uma nova. Da forma como era, a rodovia sofreu diversos rompimentos com a força das águas quando do extravasamento do rio. Por isso, vamos construir uma nova estrada, melhor, mais resiliente, com trechos elevados e capacidade de suportar novos eventos climáticos. Esse planejamento demandou tempo, mas agora celebramos o início das obras, que vai ocorrer ainda nesta semana, com a previsão de conclusão em 12 meses”, destacou.

"Vamos construir uma nova estrada, melhor, mais resiliente e com capacidade de suportar novos eventos climáticos", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário da Selt, Juvir Costella, destaca que o Estado dá um passo importante para retomar a trafegabilidade da ERS-348. “Em outubro iniciamos a recuperação do trecho entre São João do Polêsine e Dona Francisca, as obras das pontes sobre o arroio Guarda Mor e sobre o rio Soturno estão avançando. Agora conseguimos entrar no trecho mais complexo. Seguimos firmes no compromisso de entregar a infraestrutura adequada para a população dessa região.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, recorda que a forma como as chuvas impactaram a região exigiu estudos mais aprofundados, por envolver questões hidrológicas para verificar a dimensão e o local adequado, especialmente para a construção de dois viadutos. “Vamos conseguir atender o pedido da população para incluir essas estruturas, mas principalmente, temos um projeto dimensionado para se manter seguro frente a situações climáticas.”

Obra de rodovia e pontes estão em andamento

Também na ERS-348 está em andamento a recuperação da rodovia entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde serão reconstruídos dez quilômetros, com investimentos de R$ 33,2 milhões. A obra começou em outubro.

Em setembro, foram iniciadas as obras de duas pontes na ERS-348, uma sobre o Arroio Guarda Mor e outra sobre o Rio Soturno, com investimento de R$ 26,5 milhões. As duas estruturas, levadas pelas enchentes de 2024, devem ser concluídas em 2026.

A nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. Será 3,42 metros mais alta do que a anterior, aumentando sua segurança e resiliência. O investimento total será de R$ 11,8 milhões.