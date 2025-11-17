Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SoftExpert lança solução 3.0 e celebra 30 anos com expansão

Com a chegada da versão 3.0, a SoftExpert consolida três décadas de inovação em gestão corporativa e amplia sua presença global.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/11/2025 às 18h32
SoftExpert lança solução 3.0 e celebra 30 anos com expansão
SoftExpert Software | AWS

Com 30 anos de trajetória e presença consolidada em mais de 50 países, a SoftExpert, multinacional especializada em soluções de software para conformidade, governança e gestão empresarial, anuncia uma nova fase de expansão, marcada pelo lançamento do SoftExpert Suite 3.0 — nova versão de sua plataforma, agora integrada à inteligência artificial (IA), desenvolvida para ampliar a autonomia e o engajamento dos usuários.

A atualização da plataforma, resultado de um amplo processo de aprimoramento técnico e de experiência do usuário, simboliza o compromisso da empresa em manter-se à frente das transformações digitais que moldam o futuro da gestão corporativa. A empresa vem ampliando seu ecossistema de clientes e parceiros estratégicos, apoiando organizações de diferentes portes e segmentos em suas jornadas de digitalização e excelência operacional.

Com 12 subsidiárias internacionais, a SoftExpert tem em seu portfólio marcas como BRF, Nidec, União Química, Frilabo, Sicredi, Bairesdev, Isuzu e Engie, empresas que representam a diversidade de setores atendidos pela companhia, como alimentos e bebidas, manufatura, life science, finanças, tecnologia, automotivo e energia. Este ano, conquistou grandes contas nacionais e internacionais nas indústrias automotiva, financeira, química e farmacêutica — com destaque para a Europa.

Desenvolvida com infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), a nova geração do SoftExpert Suite combina desempenho, escalabilidade e segurança com recursos avançados de automação e integração. Essa base tecnológica garante processamento em tempo real e capacidade de evolução contínua, apoiando empresas que operam em ambientes de alta complexidade e conformidade.

"O SoftExpert Suite 3.0 reflete a maturidade de uma jornada construída com inovação, colaboração e presença global. Mais do que uma nova versão, ela representa uma nova forma de pensar a gestão mais integrada, inteligente e voltada à experiência do usuário" afirma Josiani Silveira, CEO da SoftExpert.

O projeto envolveu mais de 200 profissionais em engenharia, design e experiência do cliente. Entre as melhorias estão segurança aprimorada, relatórios integrados, formulários inteligentes e uma arquitetura mais intuitiva, que oferece maior autonomia aos usuários e simplifica a adoção do sistema em empresas de diferentes níveis de maturidade digital. Com uma rede de mais de 3 mil clientes e 3 milhões de usuários no mundo, a SoftExpert consolida sua posição como uma das principais fornecedoras globais de soluções corporativas integradas.

Sobre os 30 anos

Com crescimento médio de 20% ao ano, a SoftExpert celebra seus 30 anos como uma empresa de tecnologia independente e de alta performance. Desde sua origem, a companhia desenvolve uma plataforma orquestradora voltada a diferentes mercados. Oferece um portfólio com mais de 80 produtos e soluções que impulsionam a transformação digital e conformidade de seus clientes.

"É gratificante celebrar 30 anos de história. Nossa trajetória é marcada pela excelência, eficiência e capacidade de inovar continuamente. É a vontade de desafiar o status quo que nos permite liderar a transformação digital corporativa com consistência e propósito" finaliza Ricardo Lepper, fundador e presidente da SoftExpert.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de wayhomestudio no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Procura por smartphones seminovos cresce entre brasileiros

Levantamento da Assurant mostra que modelos como Galaxy S, iPhones 12, 13 e 13 Pro, além de aparelhos da Motorola e LG, estão entre os mais buscado...
Tecnologia Há 5 horas

UPAD lança o “Rakija Gate” — primeiro protocolo antibots dos Bálcãs — durante a venda de ingressos mais disputada da história da região

A startup de infraestrutura para venda de ingressos em rápido crescimento acionou, pela primeira vez, seu filtro de anomalias com tecnologia cultur...

 Grupo Adali
Tecnologia Há 7 horas

IA cresce na advocacia e transforma rotina dos escritórios

Pesquisa mostra que 29% dos escritórios criaram áreas voltadas à inovação e 23% adotaram gestão tecnológica para aprimorar serviços jurídicos. Solu...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Next Step integra consultoria, mentoria e tecnologia

Pedro Flori Ramos, fundador e CEO da Next Step, explica a atuação da empresa e destaca o Sistema Arca. A solução funciona como um conciliador finan...

 Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Energia elétrica acumula alta de 13,6% em 2025

Solução de energia solar compartilhada permite que classe média e inquilinos economizem até 20% na conta de luz sem custo de obra ou adesão

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias