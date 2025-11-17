Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 36ª sessão, 33ª ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2025

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 36ª sessão, 33ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2025, do Legislativo, vereador Luiz Flávio Rangel: Dispõe sobre a proibição da pesca predatória e o uso de petrechos específicos na Barragem João Amado, no Município de Coronel Bicaco/RS, institui normas para a pesca amadora e esportiva, e dá outras providências.

- Proposição n° 046/2025, do vereador Paulo Leandro Diniz: Que o Poder Executivo providencie a elaboração de estudos técnicos e viabilidade econômica, para a implantação de uma casa de apoio ao idoso no Município de Coronel Bicaco, devido ao número crescente de pessoas que podem se utilizar deste serviço.

Secretaria da Câmara Municipal, 11 de novembro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

