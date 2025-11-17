Segunda, 17 de Novembro de 2025
Procura por smartphones seminovos cresce entre brasileiros

Levantamento da Assurant mostra que modelos como Galaxy S, iPhones 12, 13 e 13 Pro, além de aparelhos da Motorola e LG, estão entre os mais buscado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/11/2025 às 17h44
Imagem de wayhomestudio no Freepik

O mercado de celulares seminovos está em plena expansão global — e o Brasil desponta como um dos protagonistas dessa tendência. Impulsionado por fatores econômicos, maior inclusão digital e uma crescente consciência ambiental, o setor projeta um futuro promissor. De acordo com estimativas da consultoria IDC, cerca de 431,1 milhões de unidades de celulares usados devem ser comercializadas globalmente até 2027.

Segundo José Augusto Codesso, diretor de operações da Assurant no Brasil, esse movimento já se reflete no país em uma mudança significativa nos hábitos de consumo, com um número crescente de brasileiros optando por alternativas de compra mais conscientes e vantajosas.

Para entender melhor essa tendência, a Assurant realizou um levantamento com dados do primeiro semestre deste ano, analisando os aparelhos comercializados sob a marca Assurant Ecophone. O objetivo foi identificar quais smartphones seminovos estão entre os mais desejados pelos consumidores.

A pesquisa da Assurant confirma a preferência dos consumidores por marcas consolidadas e modelos que aliam excelente custo-benefício, bom desempenho, ampla capacidade de armazenamento, câmeras versáteis, ecossistemas integrados e design inovador.

A lista é liderada pelos três seminovos Galaxy linha S:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 Plus
  • Samsung Galaxy S23

Seguidos por iPhones:

  • iPhone 12
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro

A pesquisa também revelou uma forte demanda por aparelhos das marcas Motorola e LG, que completam a lista dos smartphones seminovos mais adquiridos no primeiro semestre deste ano.

Motorola:

  • Motorola Edge 30 Neo
  • Motorola Moto G30
  • Motorola Edge 20 Pro

LG:

  • LG K12 Max
  • LG K12 PLUS
  • LG K9 TV

Lançada em 2024 no Brasil, Argentina e México, a marca Assurant Ecophone oferece smartphones seminovos (iOS e Android) e smartwatches originais, todos com configuração de fábrica. O diretor de operações da Assurant no Brasil afirma que os aparelhos seminovos são certificados e comercializados com 12 meses de garantia. "Todos os dispositivos passam por rigorosos processos de inspeção para garantir qualidade e funcionalidade", diz.

Os aparelhos são provenientes dos programas de trade-in e upgrade da companhia, estabelecidos em parcerias estratégicas com operadoras de telecom, fabricantes de dispositivos móveis, empresas de e-commerce, entre outras. Esses programas permitem que clientes usem seus aparelhos seminovos como parte do pagamento na aquisição de um novo, fomentando a economia circular.

A Assurant, presente em 21 países, é especialista global em trade-in e upgrade de dispositivos móveis, com 70 programas ativos. Em 2024, a empresa recebeu e manufaturou cerca de 19 milhões de aparelhos. No mundo, mais de 189 milhões de dispositivos já foram reaproveitados desde 2009.

"Ao prolongarmos a vida útil desses dispositivos, reduzimos significativamente o impacto ambiental da produção e descarte de eletrônicos", reforça Codesso, destacando o pilar de sustentabilidade da iniciativa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
