Inep divulga seleção de elaboradores de questões de provas médicas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou no fim da última semana o resultado definitivo da chamada pública para cadastrar e selecionar professores de cursos de medicina que vão elaborar questões para compor o Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES) para exames de formação médica.

São eles: o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior (Revalida) e o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Os interessados em compor o BNI do Inep para exames da formação médica devem ter enviado, previamente, o diploma de graduação em medicina emitido por instituição de ensino superior credenciada e a comprovação de que atuam como docentes em cursos de medicina. Também foi exigido título de especialização nas seguintes áreas:

clínica médica;

cirurgia geral;

pediatria;

ginecologia e obstetrícia;

medicina de família e comunidade; e

saúde coletiva ou saúde mental.

Convocação

De acordo com o Inep, a convocação para etapa de capacitação é enviada individualmente ao candidato no endereço de e-mail informado no ato da inscrição.

O e-mail traz as instruções de acesso, datas específicas e informações sobre a plataforma na qual a formação dos convocados será realizada.

Os docentes convocados vão contribuir para elaborar itens nas seguintes áreas médicas: cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade / saúde coletiva, pediatria e saúde mental.

Capacitação

A capacitação representa o primeiro momento de preparação técnica dos profissionais que vão elaborar itens para avaliações de formação médica.

Nessa fase, os participantes recebem orientações sobre método, diretrizes de construção de itens e padrões de qualidade exigidos nos exames.

De acordo com o edital, a presença em todas as etapas da capacitação é condição indispensável para que o docente avance para a oficina de elaboração de itens.

A recusa da área atribuída, o não cumprimento das orientações ou a ausência injustificada podem excluir o docente do processo.

Editais de convocação

Todos os editais de convocação para capacitação por área médica também estão disponíveis na página do Banco Nacional de Itens da Educação Superior , no site do Inep, com a classificação dos docentes identificados pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a respectiva pontuação final.

No caso dos candidatos reprovados, o edital também publicou a justificativa.