Leite lança o RS+Digital, programa de desenvolvimento municipal do Estado

O governador Eduardo Leite lançou, nesta segunda-feira (17/11), o Programa RS+Digital, iniciativa que visa promover a transformação digital dos municípios do Rio Grande do Sul. A titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, apresentou a iniciativa em ato no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O evento oficializou, ainda, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI RS) na administração estadual.

“A vida das pessoas não respeita os limites dos mapas nem as atribuições estabelecidas nas instâncias de governo”, afirmou Leite, ao destacar que Estados e municípios precisam atuar de forma conjunta e integrada. “Interessa a todos nós que o cidadão, para quem trabalhamos, tenha uma vida melhor. Ele não quer saber se tal serviço é com o Estado, com o município ou com a União: precisa ser atendido, e nosso dever é proporcionar o acesso da forma mais simples e eficiente possível.”

Durante o evento, os primeiros 31 municípios formalizaram o Termo de Cooperação (TC), com a assinatura eletrônica do governador e de Danielle, por meio do SEI RS. Na ocasião, também foi assinado o decreto que institui o RS+Digital.

Integração

O RS+Digital é uma plataforma integrada que oferece diversas soluções em tecnologia para os municípios que realizarem a adesão com o governo do Estado. A iniciativa está ancorada em três eixos:

processos administrativos mais integrados e eficientes, com o SEI RS;

serviços públicos acessíveis por meio do portal rs.gov.br ;

; e ferramentas corporativas de produtividade que fortalecem a gestão municipal.

Ao falar sobre a lógica que orienta o programa, Leite enfatizou a centralidade do cidadão no processo de transformação digital. “Temos de colocar o cidadão no centro e pensar as soluções em função da vida dele, e não da nossa rotina dentro da repartição pública. Somos nós que trabalhamos para ele, e não o cidadão que tem de percorrer longos caminhos para facilitar o trabalho do servidor”, ressaltou.

O governador reforçou que a digitalização não pode reproduzir a fragmentação do mundo analógico. “Não podemos transferir para o ambiente virtual aquela gincana que o cidadão vivia no mundo físico, tendo de descobrir qual portal ou repartição acessar para resolver o problema. Nossa obrigação é unificar, para que as pessoas saibam onde encontrar todos os serviços dos quais precisam”, disse.

"Temos de colocar o cidadão no centro e pensar as soluções em função da vida dele", disse o governador -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Leite também destacou que o RS+Digital nasce do compromisso municipalista do governo. “Precisamos trabalhar conjuntamente. O cidadão para quem vocês, do município, trabalham é o mesmo para quem eu trabalho. Por isso, integrar numa mesma plataforma serviços do Estado, dos municípios e até da União é entregar valor real para a sociedade”, afirmou. “Devemos aproveitar tudo o que o digital nos proporciona de agilidade, facilitação e desburocratização e transformar isso em benefícios concretos para o cidadão.”

Entre os presentes estavam a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira, prefeitos e representantes das equipes técnicas do Estado.

SEI RS

O SEI RS Municípios, uma das soluções incluídas no pacote do RS+Digital, tem o objetivo de simplificar a gestão processual e documental nas prefeituras. A tramitação de processos é realizada de forma 100% eletrônica, eliminando o uso de papel – o que garante mais agilidade e transparência na administração municipal. Além da ferramenta, o governo estadual disponibilizará a capacitação das equipes e o apoio operacional a todos os municípios que assinarem o acordo de cooperação.

Desde novembro de 2025, o SEI RS também é a plataforma oficial do governo estadual para a gestão de documentos e processos eletrônicos, substituindo gradualmente o antigo sistema Proa. A transição abrange 62 órgãos das administrações direta e indireta e mais de 40 mil servidores.

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI é adotado como referência pelo governo federal e oferecido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a partir do Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), assinado em 2024 pelo Rio Grande do Sul. A implantação da plataforma no Estado é liderada pela SPGG, com apoio da Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

Secretária Danielle e Leite ressaltaram importância da integração dos serviços digitais -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Inteligência artificial e serviços

Ao aderirem ao RS+Digital, os municípios também poderão disponibilizar seus serviços voltados ao cidadão por meio do portal rs.gov.br , que já concentra mais de 700 serviços do Estado. O site foi reformulado em 2025 e apresentou como novidade a presença da GurIA , assistente virtual baseada em IA que esclarece dúvidas dos cidadãos pelo chat, por meio de mensagens escritas ou áudio. Além do portal, a GurIA também responde pelo WhatsApp (51 3210-3939).

O rs.gov.br é uma das iniciativas que vem posicionando o Estado como referência em governo digital, acumulando diversos prêmios nos últimos anos. Mensalmente, são cerca de 6,9 milhões de acessos, com satisfação de 85% dos usuários. Com a adesão à plataforma, os municípios também poderão evoluir quanto ao acesso dos serviços municipais pelos cidadãos e atuarão de forma alinhada à Estratégia Estadual de Governo Digital.

Outra solução oferecida pelo RS+Digital é o Microsoft 365, que reúne ferramentas on-line de trabalho como Word, Excel, PowerPoint e Teams. Na plataforma, adotada pelo governo estadual, também está incluído o Copilot, assistente de inteligência artificial que auxilia os usuários em tarefas diárias, otimizando o tempo de trabalho.

Gestão pública

No eixo voltado à gestão, o RS+Digital agrega soluções em diferentes áreas, como compras públicas. Os municípios que aderirem à plataforma poderão implantar um sistema informatizado de gestão de compras, garantindo padronização e transparência.

“Estamos construindo um Estado mais digital, que avança ao lado dos municípios. Esse esforço conjunto irá gerar um ecossistema digital mais integrado, simples e eficiente para toda a população”, resumiu Danielle.

Os municípios ainda terão acesso a iniciativas utilizadas pelo Estado no âmbito de inteligência territorial e georreferenciamento, como a Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE/RS), que permite o acompanhamento territorial integrado e a tomada de decisão baseada em evidências.

Outro sistema que fortalece a capacidade de resposta dos municípios é o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP-RS), pelo qual é realizado o monitoramento de áreas atingidas pelas enchentes e o acompanhamento da execução de obras.