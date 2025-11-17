Escolas públicas iniciam a aplicação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS 2025 nesta segunda (17)

A partir desta segunda-feira (17/11), estudantes da Rede Estadual e das escolas municipais de todo o Estado realizarão as provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2025. As avaliações, promovidas e coordenadas pela Secretaria da Educação (Seduc), ocorrem até 2 de dezembro, tendo como objetivo avaliar o desempenho dos alunos em diferentes áreas do conhecimento.

Com aplicação anual e censitária, o Saers tem como público-alvo os estudantes que estão concluindo etapas-chave da Educação Básica, incluindo as turmas do 2º, 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e os jovens matriculados na 3ª série do Ensino Médio. As provas são focadas nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, de modo a medir quais habilidades e competências foram consolidadas nas idades consideradas mais adequadas.

Neste ano, dentro do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, os estudantes que obtiverem os melhores desempenhos receberão premiações em dinheiro. Valorizando o esforço individual e o empenho coletivo, os alunos que conquistarem o primeiro lugar em suas turmas serão contemplados com R$ 3 mil. O segundo e o terceiro colocados ganharão, respectivamente, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Além disso, em cada turma participante, será sorteado um aluno, que receberá um valor de R$ 2 mil. Porém, para que os estudantes possam ser beneficiados, as turmas precisam ter cumprido o pré-requisito de participação mínima de 80% nas provas nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025, realizadas entre o final de outubro e o início de novembro.

Sobre o Saers

A metodologia do exame também busca avaliar, além dos itens de múltipla escolha, capacidades mais amplas, como o nível de leitura esperado e o raciocínio lógico-matemático. Com as provas, o Saers aplica questionários contextuais para professores, estudantes e equipes diretivas das escolas participantes. Dessa forma, a análise dos resultados é ampliada com o cruzamento de dados, observando aspectos como as condições de sala de aula, o trabalho pedagógico e o ambiente socioeconômico dos alunos.

Desde 2022, os resultados do Saers também impactam diretamente a distribuição do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) entre os municípios gaúchos. Os dados compõem um indicador de qualidade educacional que determina um dos percentuais de repasse do imposto.

Para o exercício de 2026, o cálculo de retorno do ICMS possui peso de 12,8%, sendo que essa porcentagem deve subir gradualmente, chegando até 17% em 2029. O critério desse repasse leva em consideração outros fatores, como o número de estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Formato e aplicação das avaliações

O formato e o tempo de aplicação das provas variam de acordo com as etapas de ensino avaliadas. No 2º ano do Ensino Fundamental, os estudantes realizam a avaliação em dois dias consecutivos, respondendo 19 questões objetivas de leitura, escrita e interpretação, além de 18 itens de Matemática. Já os alunos das demais etapas - 5º e 9° anos do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio - devem concluir as provas em um único dia.

No 5º ano, as provas têm 44 questões objetivas e 68 perguntas de questionário. Por sua vez, no 9º ano do Fundamental e no 3º do Ensino Médio, são 52 questões objetivas e 70 perguntas de questionário.

O Saers, porém, não abrange todas as instituições públicas que oferecem Ensino Fundamental ou Médio. Escolas indígenas que não ensinam Língua Portuguesa como primeira língua, classes e escolas de Educação Especial não regular, turmas multisseriadas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e turmas de Aproveitamento de Estudos do Curso Normal estão entre as exceções.

Acessibilidade e apoio

As escolas podem solicitar recursos de acessibilidade para os estudantes que precisarem. As provas estarão disponíveis em formatos adaptados, incluindo versões para baixa visão. Em casos específicos, quando necessário, os alunos poderão realizar o exame em sala separada.

Um aplicador adicional estará disponível para garantir o cumprimento das normas e oferecer suporte com um profissional da escola que já acompanha o estudante.