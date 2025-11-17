Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo

O governador Eduardo Leite entrega nesta terça-feira, 18 de novembro, mais de 200 novas viaturas à Brigada Militar, ampliando o reforço ao policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul. A cerimônia, marcada para as 10h na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, integra as comemorações dos 188 anos da corporação e contará com homenagens e atos oficiais. Entre os municípios contemplados, ganham destaque Miraguaí, Redentora e Campo Novo, que receberão veículos modernos para fortalecer a segurança local.

Segundo a Brigada Militar, cidades da Região Celeiro vinculadas ao 7º BPM — Miraguaí, Humaitá, Redentora e Santo Augusto — serão equipadas com novas caminhonetes Toyota Hilux, aumentando a capacidade de resposta das guarnições. Campo Novo, por sua vez, receberá um Corolla Cross, ampliando a frota destinada ao patrulhamento e às operações diárias.

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região. A renovação da frota contribui diretamente para o trabalho dos policiais militares, garantindo mais agilidade, eficiência e presença nas ruas.