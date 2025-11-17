Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom RS
17/11/2025 às 15h23
Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo
Foto: Divulgação Brigada Militar

O governador Eduardo Leite entrega nesta terça-feira, 18 de novembro, mais de 200 novas viaturas à Brigada Militar, ampliando o reforço ao policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul. A cerimônia, marcada para as 10h na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, integra as comemorações dos 188 anos da corporação e contará com homenagens e atos oficiais. Entre os municípios contemplados, ganham destaque Miraguaí, Redentora e Campo Novo, que receberão veículos modernos para fortalecer a segurança local.

Segundo a Brigada Militar, cidades da Região Celeiro vinculadas ao 7º BPM — Miraguaí, Humaitá, Redentora e Santo Augusto — serão equipadas com novas caminhonetes Toyota Hilux, aumentando a capacidade de resposta das guarnições. Campo Novo, por sua vez, receberá um Corolla Cross, ampliando a frota destinada ao patrulhamento e às operações diárias.

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região. A renovação da frota contribui diretamente para o trabalho dos policiais militares, garantindo mais agilidade, eficiência e presença nas ruas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Crime Local Há 6 horas

Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Confronto dentro de residência no Bairro Annes deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de domingo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Ação Policial Há 6 horas

Brigada Militar prende três pessoas no fim de semana na região

Prisões ocorreram entre sexta e domingo em Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e Três Passos

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Rodovias RS Há 6 horas

Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Família de Crissiumal estava no veículo e ninguém ficou ferido após o acidente registrado na noite de domingo.

 (Foto: Olho Vivo Paraná)
Trânsito Grave Há 6 horas

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa um morto em Pato Branco

Veículo da Banda Planeta Som se envolveu na colisão que ocorreu na noite de sábado e mobilizou equipes até a manhã de domingo.

 (Foto: Reprodução)
Crime Rural Há 7 horas

Homem morre após ser baleado em Redentora

Vítima de 36 anos foi atingida na cabeça após tiros disparados de um veículo na madrugada deste sábado.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.18 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Planejamento Há 4 minutos

Leite lança o RS+Digital, programa de desenvolvimento municipal do Estado
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova indenização para comissionados do Senado exonerados sem justa causa
Senado Federal Há 19 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 19 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 33 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,51%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 519,123,59 -2,72%
Ibovespa
157,156,14 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias