Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Um homem de 33 anos, identificado como Diônatan da Silva, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (16), na Travessa Tapir, no Bairro Annes, em Passo Fundo. A Brigada Militar foi acionada por moradores que relataram uma briga dentro de uma residência e isolou o local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Diônatan e um jovem de 19 anos teriam ido ao imóvel para cobrar uma dívida relacionada à compra de um veículo. Durante a discussão, os dois entraram na casa e houve uma luta corporal envolvendo uma arma de fogo que estaria com o jovem de 19 anos.

Conforme o registro policial, o morador da residência, de 31 anos, conseguiu tomar a arma durante o confronto. Ele efetuou os disparos que atingiram Diônatan, que morreu no local, e feriram o jovem de 19 anos nas pernas, mão e braço. O ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Após os disparos, o suspeito deixou a residência e não havia sido localizado até o momento do registro da ocorrência.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias estiveram no local para iniciar a investigação sobre as circunstâncias do caso e a motivação do crime.







