Acidente entre ônibus e caminhonete deixa um morto em Pato Branco

Um acidente grave envolvendo o ônibus da Banda Planeta Som, de São Lourenço do Oeste, e uma caminhonete resultou na morte de um homem na noite deste sábado (15), em Pato Branco. A ocorrência seguiu em atendimento durante o início da manhã deste domingo (16), com equipes de resgate ainda atuando no local.

As primeiras informações apontam que o motorista da caminhonete morreu na hora em razão dos ferimentos. A passageira que estava com ele foi socorrida e encaminhada ao hospital.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e recebe atendimento especializado. Os demais ocupantes do coletivo também passam por avaliação das equipes de socorro.

A ocorrência permanece em andamento, e novas informações devem ser divulgadas conforme o trabalho das equipes na rodovia avançar.







