Homem morre após ser baleado em Redentora

Um homem de 36 anos, identificado como Jonathan da Rosa, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada deste sábado, na comunidade de São João, interior de Redentora.

Informações extraoficiais indicam que a ocorrência teria começado com uma briga em um bar. Logo depois, um veículo passou pela rua e tiros foram efetuados de dentro do automóvel. Um dos disparos atingiu Jonathan na cabeça, causando sua morte no local.

A Brigada Militar de Redentora esteve na cena do crime e acionou a equipe volante da Polícia Civil, que iniciou os procedimentos de investigação.

Os atos fúnebres de Jonathan estão sendo realizados na Capela São Miguel. O sepultamento está previsto para este sábado (15), às 18h, no Cemitério Municipal de Miraguaí.