Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem morre após ser baleado em Redentora

Vítima de 36 anos foi atingida na cabeça após tiros disparados de um veículo na madrugada deste sábado.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações RD Foco
17/11/2025 às 10h16
Homem morre após ser baleado em Redentora
(Foto: Reprodução)

Um homem de 36 anos, identificado como Jonathan da Rosa, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada deste sábado, na comunidade de São João, interior de Redentora.

Informações extraoficiais indicam que a ocorrência teria começado com uma briga em um bar. Logo depois, um veículo passou pela rua e tiros foram efetuados de dentro do automóvel. Um dos disparos atingiu Jonathan na cabeça, causando sua morte no local.

A Brigada Militar de Redentora esteve na cena do crime e acionou a equipe volante da Polícia Civil, que iniciou os procedimentos de investigação.

Os atos fúnebres de Jonathan estão sendo realizados na Capela São Miguel. O sepultamento está previsto para este sábado (15), às 18h, no Cemitério Municipal de Miraguaí.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Crime Local Há 1 hora

Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Confronto dentro de residência no Bairro Annes deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de domingo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Ação Policial Há 1 hora

Brigada Militar prende três pessoas no fim de semana na região

Prisões ocorreram entre sexta e domingo em Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e Três Passos

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Rodovias RS Há 1 hora

Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Família de Crissiumal estava no veículo e ninguém ficou ferido após o acidente registrado na noite de domingo.

 (Foto: Olho Vivo Paraná)
Trânsito Grave Há 2 horas

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa um morto em Pato Branco

Veículo da Banda Planeta Som se envolveu na colisão que ocorreu na noite de sábado e mobilizou equipes até a manhã de domingo.

 Foto: Cidade Regional
Acidente Há 14 horas

Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz

O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério local

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.12 km/h Vento
89% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
Câmara Há 27 minutos

Motta diz que projeto contra o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar
Senado Federal Há 27 minutos

Lei cria 330 funções comissionadas para o Superior Tribunal de Justiça
Internacional Há 27 minutos

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras
Agricultura Há 27 minutos

Governo apresenta na COP30 estudos que mostram potencial erva-mate como aliada no processo de descarbonização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,30%
Euro
R$ 6,16 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,623,78 +0,20%
Ibovespa
157,493,84 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias