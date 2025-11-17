Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Uma saída de pista foi registrada por volta das 23h deste domingo (16) na ERS-155, nas proximidades da Queijaria da Nena, entre Santo Augusto e Ijuí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto, o motorista de uma Chevrolet Tracker perdeu o controle do veículo após uma aquaplanagem, fazendo com que o carro, com placas de Crissiumal, deixasse a pista.

No automóvel estavam um casal e uma criança, que seguiam no sentido Ijuí–Santo Augusto no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A seguradora do veículo foi acionada para realizar a remoção. A PRE reforça que a pista estava molhada e orienta motoristas a redobrarem a atenção em períodos de chuva, quando o risco de aquaplanagem é maior.