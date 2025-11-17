Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Família de Crissiumal estava no veículo e ninguém ficou ferido após o acidente registrado na noite de domingo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Jornal O Celeiro
17/11/2025 às 10h48
Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto
(Foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma saída de pista foi registrada por volta das 23h deste domingo (16) na ERS-155, nas proximidades da Queijaria da Nena, entre Santo Augusto e Ijuí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto, o motorista de uma Chevrolet Tracker perdeu o controle do veículo após uma aquaplanagem, fazendo com que o carro, com placas de Crissiumal, deixasse a pista.

No automóvel estavam um casal e uma criança, que seguiam no sentido Ijuí–Santo Augusto no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A seguradora do veículo foi acionada para realizar a remoção. A PRE reforça que a pista estava molhada e orienta motoristas a redobrarem a atenção em períodos de chuva, quando o risco de aquaplanagem é maior.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Crime Local Há 1 hora

Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Confronto dentro de residência no Bairro Annes deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de domingo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Ação Policial Há 1 hora

Brigada Militar prende três pessoas no fim de semana na região

Prisões ocorreram entre sexta e domingo em Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e Três Passos

 (Foto: Olho Vivo Paraná)
Trânsito Grave Há 2 horas

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa um morto em Pato Branco

Veículo da Banda Planeta Som se envolveu na colisão que ocorreu na noite de sábado e mobilizou equipes até a manhã de domingo.

 (Foto: Reprodução)
Crime Rural Há 2 horas

Homem morre após ser baleado em Redentora

Vítima de 36 anos foi atingida na cabeça após tiros disparados de um veículo na madrugada deste sábado.

 Foto: Cidade Regional
Acidente Há 14 horas

Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz

O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério local

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.12 km/h Vento
89% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
Câmara Há 27 minutos

Motta diz que projeto contra o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar
Senado Federal Há 27 minutos

Lei cria 330 funções comissionadas para o Superior Tribunal de Justiça
Internacional Há 27 minutos

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras
Agricultura Há 27 minutos

Governo apresenta na COP30 estudos que mostram potencial erva-mate como aliada no processo de descarbonização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,30%
Euro
R$ 6,16 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,623,78 +0,20%
Ibovespa
157,493,84 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias