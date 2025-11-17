Next Step integra consultoria, mentoria e tecnologia

Segunda, 17 de Novembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/11/2025 às 13h28
Criada para oferecer soluções que unem liderança, tecnologia e governança, a Next Step é uma empresa com um portfólio estruturado em três pilares que atuam de forma complementar. São eles: consultoria estratégica, mentoria executiva e desenvolvimento de sistemas corporativos.

Como explica o fundador e CEO Pedro Flori Ramos, a consultoria estratégica é voltada a negócios que buscam redefinir o modelo de gestão e cultura de resultados, com foco em planejamento de médio e longo prazo, estrutura de governança e desenho de processos decisórios.

Esse último ponto é um processo no qual muitas empresas enfrentam obstáculos — em uma pesquisa global da McKinsey & Company, somente 20% das organizações afirmaram ser excelentes na tomada de decisão. Além disso, na visão de 61%, a maior parte do tempo decidindo é usado de forma ineficaz.

"Aplicamos uma metodologia proprietária de diagnóstico organizacional que mapeia gargalos de performance e desalinhamentos de liderança, propondo planos de ação integrados entre áreas e níveis hierárquicos", afirma Ramos.

O executivo tem cerca de 40 anos de trajetória profissional e atua como conselheiro em negócios internacionais, além de ser palestrante em temas como gestão pública e estratégias de crescimento.

Mentoria executiva

A mentoria executiva é destinada a gestores, empreendedores e líderes públicos que desejam desenvolver competências avançadas de tomada de decisão, influência e sustentabilidade organizacional.

"Trabalhamos a mentalidade de liderança estratégica: um modelo de pensamento que une inteligência analítica, sensibilidade humana e capacidade de execução", comenta Ramos.

Segundo o CEO, não se trata apenas de transmitir conhecimento, mas de conduzir o participante a um processo de transformação de comportamento. A metodologia é composta por quatro fases sequenciais, que vão do diagnóstico de perfil à aplicação prática em contextos reais de decisão. Os tópicos abordados incluem design organizacional, modelos de governança, accountability, priorização de metas, simulações corporativas, transparência, entre outros.

"Atendemos tanto executivos de grandes corporações quanto empreendedores em estágio inicial. A diferença está no foco: enquanto os primeiros buscam aperfeiçoar a estrutura de governança e performance, os segundos aprendem a construir negócios com base sólida e visão de longo prazo", diz Ramos.

Sistema Arca

Na parte de sistemas corporativos — terceiro pilar de atuação da Next Step —, é feito o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que dão apoio à gestão empresarial. Um exemplo é o Sistema ARCA, idealizado por Pedro Flori Ramos. Trata-se de um conciliador financeiro simultâneo capaz de reunir informações de múltiplas unidades em uma única base de dados, sem perder autonomia operacional local.

"O ARCA nasceu da necessidade de resolver um problema que observei repetidamente em grandes redes institucionais: a falta de integração entre filiais e o excesso de processos manuais na gestão financeira. Em outras palavras, muitas organizações operavam com informações fragmentadas e relatórios que dependiam de conferências humanas, o que aumentava o risco de erro e diminuía a capacidade de tomada de decisão em tempo real", afirma o CEO da Next Step.

Com essa solução, diretores, controladores e conselhos administrativos podem visualizar fluxos de caixa, receitas, despesas e indicadores de performance em tempo real, com dashboards personalizáveis e alertas automatizados. A ferramenta utiliza camadas de integração via API com sistemas de bancos, ERPs e plataformas de controle interno, consolidando entradas e saídas financeiras.

Isso tem como objetivo garantir visibilidade total sobre o comportamento financeiro de toda a rede — algo essencial para organizações com múltiplas filiais, organizações não governamentais (ONGs) com fundos descentralizados ou grupos empresariais em expansão, pontua Ramos.

"O grande diferencial que buscamos nessa solução é a simultaneidade. Enquanto a maioria dos softwares depende de sincronização manual, o ARCA trabalha em tempo real, o que possibilita decisões baseadas em dados", ressalta.

Além disso, o sistema foi projetado para gerar indicadores preditivos, permitindo que a gestão antecipe gargalos de fluxo de caixa, preveja variações sazonais e adote medidas corretivas antes que o impacto financeiro ocorra.

Para saber mais sobre a metodologia da Next Step, basta acessar: hubnextstep.com

