Chuvas e ventos fortes voltam a causar estragos em cidades do RS

Raios causaram a morte de três vacas na zona rural de Esperança do Sul

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/11/2025 às 13h28

As chuvas e os ventos fortes voltaram a causar prejuízos e transtornos para os moradores de algumas cidades do Rio Grande do Sul, neste domingo (16). Na capital, Porto Alegre, o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil municipal registrou rajadas de vento que chegaram a 97,8 quilômetros/hora (km/h), destelhando imóveis e causando a quede de árvores e galhos.

Apesar dos alertas das Defesas Civis estadual e municipal, a virada do tempo surpreendeu os porto-alegrenses, já que, no meio da tarde de ontem, os termômetros da capital gaúcha registravam temperaturas em torno dos 32 graus Celsius (°C).

Quatro estações de bombeamento de água tratada e um reservatório deixaram de operar no fim da tarde, devido à falta de energia elétrica. Segundo a assessoria do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), até as 11h desta segunda-feira (17), a situação ainda não tinha normalizada em duas estações (Baltazar de Bem e Ipanema Garden) e no reservatório Ipiranga III, afetando os bairros Aberta dos Morros, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

Outra cidade afetada foi Esperança do Sul, a cerca de 480 quilômetros a noroeste de Porto Alegre. Segundo o balanço preliminar da Defesa Civil municipal, o vendaval destelhou ao menos 50 residências, uma igreja, uma escola municipal e um centro comunitário, além de causar transtornos, sobretudo na área central da cidade. Até o momento, não há registro de feridos, mas três vacas morreram atingidas por raios.

“A chuva veio do nada. E como desde a última sexta-feira os alertas meteorológicos previam chuvas fortes que não caíram, quando o tempo virou e pegou muita gente de surpresa”, disse à coordenadora da Defesa Civil municipal, Neli Rosângela Nunes da Silva, à Agência Brasil.

Situação de emergência

Segundo Neli, a prefeitura está concluindo o decreto de situação de emergência municipal que lhe permitirá pedir ajuda financeira do governo estadual para adquirir, em caráter emergencial, telhas que serão distribuídas às famílias que tiveram suas residências danificadas. Enquanto isso não ocorre, como solução provisória, a prefeitura está distribuindo lonas.

“Caso alguma família necessite de apoio adicional, equipes da administração municipal estão à disposição para prestar atendimento e auxílio imediato”.

De acordo com a Defesa Civil estadual, outras cidades comunicaram que as chuvas e os ventos fortes deste domingo causaram estragos. Em Aceguá, postes foram derrubados, deixando ao menos 50 residências sem energia elétrica.

Situação semelhante ocorreu em Alecrim, onde o rompimento de fios de alta tensão obrigou as autoridades locais a interromperem temporariamente o tráfego na entrada da cidade devido ao risco de acidentes.

Em Redentora, as rajadas de vento arrancaram as placas solares que geravam energia elétrica extra para a Câmara de Vereadores.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria que se desloca pelo país vem deixando o clima instável, afetando principalmente os estados do Sul. Para esta segunda-feira, a previsão é de que ventos fortes voltem a atingir a faixa litorânea que se estende do Rio Grande do Sul ao Paraná, acompanhados de chuvas isoladas.

© Tomaz Silva/Agência Brasil
 Intervenções realizadas pela Secretaria de Obras Públicas devem ser concluídas no primeiro semestre de 2026 -Foto: Laiz Flores/SOP
 © Lula Marques/Agência Brasil
