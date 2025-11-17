Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite investe R$ 344,2 mil em obras de revitalização na TVE

O governo Leite, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando serviços de recuperação estrutural e recomposição das fachadas do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/11/2025 às 13h13
Governo Leite investe R$ 344,2 mil em obras de revitalização na TVE
Intervenções realizadas pela Secretaria de Obras Públicas devem ser concluídas no primeiro semestre de 2026 -Foto: Laiz Flores/SOP

O governo Leite, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando serviços de recuperação estrutural e recomposição das fachadas do Bloco A da TVE, emissora pública de televisão do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O investimento é de R$ 344,2 mil, com fiscalização da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), na capital. A conclusão dos trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Antes das intervenções, havia telhas quebradas, pintura descascada, paredes sem revestimento e danos estruturais. As obras, iniciadas em junho, incluem a pintura de esquadrias, além da substituição de telhas, lavagem externa e reparo de trincas. Atualmente, está em andamento apintura da fachada da entrada principal.

A nova identidade visual da TVE foi desenvolvida pela SOP, em conjunto com outros projetos destinados a prédios públicos, como hospitais estaduais e unidades do Corpo de Bombeiros Militar. Para a emissora, foram escolhidas como cores de destaque o verde e o roxo, tendo o cinza como tonalidade predominante.

51 anos de história

Fundada em 1974, a TVE atua na promoção da educação, da cultura e da informação de maneira acessível à população. Entre seus destaques estão programas que valorizam a produção artística e cultural do Estado.

Com uma grade voltada à diversidade e à inclusão, a emissora fortalece a identidade regional e seu vínculo com a comunidade. A TVE, assim como a FM Cultura, pertencem à Diretoria de Radiodifusão e Audiovisual da Secretaria de Comunicação (Secom).

A emissora funciona no Morro Santa Tereza, no prédio que antigamente abrigava a TV Piratini.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

CNU 2025: 46,06% dos aprovados para 2ª fase concorrem por cotas

Do total das 3.652 vagas, 35% são destinadas às ações afirmativas

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Caminhos da Reportagem analisa ação policial mais letal do país

Produção da TV Brasil vai ao ar nesta segunda-feira, às 23h
Geral Há 3 horas

Chuvas e ventos fortes voltam a causar estragos em cidades do RS

Raios causaram a morte de três vacas na zona rural de Esperança do Sul
Geral Há 4 horas

Vizinhos não sabiam de material explosivo em imóvel em São Paulo

Acidente causou danos a moradores de Tatuapé

 © Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Com ata publicada, STF se aproxima da ordem de prisão de Bolsonaro

Formalidade oficializa resultado do julgamento

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
20° Sensação
2.91 km/h Vento
75% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 4 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 18 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá
Educação Há 34 minutos

Escolas públicas iniciam a aplicação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS 2025 nesta segunda (17)
Esperança do Sul Há 40 minutos

Esperança do Sul decreta Situação de Emergência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,49%
Euro
R$ 6,17 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 520,185,30 -2,51%
Ibovespa
157,280,94 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias