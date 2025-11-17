Governo Leite investe R$ 344,2 mil em obras de revitalização na TVE

Intervenções realizadas pela Secretaria de Obras Públicas devem ser concluídas no primeiro semestre de 2026 -Foto: Laiz Flores/SOP

O governo Leite, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando serviços de recuperação estrutural e recomposição das fachadas do Bloco A da TVE, emissora pública de televisão do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O investimento é de R$ 344,2 mil, com fiscalização da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), na capital. A conclusão dos trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Antes das intervenções, havia telhas quebradas, pintura descascada, paredes sem revestimento e danos estruturais. As obras, iniciadas em junho, incluem a pintura de esquadrias, além da substituição de telhas, lavagem externa e reparo de trincas. Atualmente, está em andamento apintura da fachada da entrada principal.

A nova identidade visual da TVE foi desenvolvida pela SOP, em conjunto com outros projetos destinados a prédios públicos, como hospitais estaduais e unidades do Corpo de Bombeiros Militar. Para a emissora, foram escolhidas como cores de destaque o verde e o roxo, tendo o cinza como tonalidade predominante.

51 anos de história

Fundada em 1974, a TVE atua na promoção da educação, da cultura e da informação de maneira acessível à população. Entre seus destaques estão programas que valorizam a produção artística e cultural do Estado.

Com uma grade voltada à diversidade e à inclusão, a emissora fortalece a identidade regional e seu vínculo com a comunidade. A TVE, assim como a FM Cultura, pertencem à Diretoria de Radiodifusão e Audiovisual da Secretaria de Comunicação (Secom).

A emissora funciona no Morro Santa Tereza, no prédio que antigamente abrigava a TV Piratini.