Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Logística Emergencial agiliza microchips no setor automotivo

Com a liberação parcial de microchips pela China, a logística emergencial aérea é uma alternativa para preservar a produção automotiva no Brasil, e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/11/2025 às 12h44
Logística Emergencial agiliza microchips no setor automotivo
Divulgação - Prestex

declaração à imprensa do presidente da Anfavea, Igor Calvet, de que a China está retomando gradualmente o fornecimento de chips para as montadoras brasileiras de veículos, aliviou, mas não excluiu a tensão com o risco de paralisação das linhas de produção no país.

No começo de outubro, a China havia suspendido a exportação de semicondutores, que são a base dos microchips, por conta de uma intervenção do governo holandês na Nexperia, empresa chinesa com sede na Holanda, que responde por 40% do mercado global de chips utilizados em veículos. A suspensão colocou em alerta a cadeia automotiva dos EUA, da Europa, da Ásia e do Brasil, que utilizam os componentes da Nexperia em muitos modelos produzidos localmente.

A urgência se concentra agora na logística para garantir que os chips cheguem às fábricas, às empresas integradoras e aos fornecedores em tempo hábil para não haver ruptura na produção. Cada veículo pode conter entre 1.000 e 3.000 chips, de acordo com o nível de tecnologia embarcada. Essa dependência faz com que qualquer ruptura global na cadeia de suprimentos tenha reflexos imediatos na indústria nacional. De acordo com a Anfavea, qualquer interrupção poderia impactar cerca de 130 mil empregos diretos e 1,3 milhão indiretos, considerando toda a cadeia produtiva.

Para o especialista em logística emergencial Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, há 23 anos no mercado, é uma corrida contra o tempo. "Principalmente em regiões mais afastadas, como o Nordeste e o Centro-Oeste, onde o risco de ruptura pode ser maior, a logística emergencial de alta performance será necessária para que os chips cheguem às montadoras com a velocidade e precisão", afirma.

Segundo Zeferino, operadoras do setor, como a Prestex, têm ativado protocolos específicos que incluem rotas dedicadas, desembaraço aduaneiro acelerado e monitoramento em tempo real para agilizar as entregas. "Com uma operação estratégica, utilizando o aéreo e o rodoviário, é possível reduzir em até 70% o tempo médio de entrega em áreas críticas", diz. Ele ressalta ainda que no emergencial é possível iniciar uma operação de charter em menos de uma hora, "isso, dentro de um cenário automotivo em crise, não é diferencial, é uma exigência", afirmou Zeferino.

Reação em cadeia

O impacto de uma paralisação é especialmente relevante para o Brasil, no qual o setor automotivo responde por cerca de 20% do PIB industrial.  De acordo com análises econômicas, em um momento de juros elevados e demanda moderada, qualquer paralisação pode afetar não apenas o faturamento das montadoras, mas também a competitividade da indústria nacional.

O foco da Logística Emergencial é garantir continuidade produtiva às indústrias brasileiras, conectando tecnologia, planejamento e execução em um único modelo de operação. A Prestex é uma das empresas brasileiras que mais realiza voos fretados na América do Sul. "De helicópteros a Boeing 777, é preciso estar apto para atender à indústria sob qualquer circunstância com resposta imediata", destaca o CCO.

Contingência Logística

Operações integradas entre fabricantes e montadoras automobilísticas com visibilidade em tempo real da carga, rotas alternativas, gestão operacional e processos personalizados fazem parte dos planos de contingência logística de operadoras para minimizar riscos de paralisação e perdas na cadeia automotiva.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 1 hora

UPAD lança o “Rakija Gate” — primeiro protocolo antibots dos Bálcãs — durante a venda de ingressos mais disputada da história da região

A startup de infraestrutura para venda de ingressos em rápido crescimento acionou, pela primeira vez, seu filtro de anomalias com tecnologia cultur...

 Grupo Adali
Tecnologia Há 3 horas

IA cresce na advocacia e transforma rotina dos escritórios

Pesquisa mostra que 29% dos escritórios criaram áreas voltadas à inovação e 23% adotaram gestão tecnológica para aprimorar serviços jurídicos. Solu...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Next Step integra consultoria, mentoria e tecnologia

Pedro Flori Ramos, fundador e CEO da Next Step, explica a atuação da empresa e destaca o Sistema Arca. A solução funciona como um conciliador finan...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Energia elétrica acumula alta de 13,6% em 2025

Solução de energia solar compartilhada permite que classe média e inquilinos economizem até 20% na conta de luz sem custo de obra ou adesão

 Reprodução/Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

O uso de dados no e-commerce brasileiro vem se consolidando como um dos principais pilares de crescimento e tomada de decisão entre lojistas de tod...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
20° Sensação
2.91 km/h Vento
75% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 4 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 18 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá
Educação Há 34 minutos

Escolas públicas iniciam a aplicação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS 2025 nesta segunda (17)
Esperança do Sul Há 40 minutos

Esperança do Sul decreta Situação de Emergência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,49%
Euro
R$ 6,17 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 520,185,30 -2,51%
Ibovespa
157,280,94 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias